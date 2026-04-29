En directo | Dependencia, objeción de conciencia e impuesto al plástico llegan al Pleno de la Asamblea

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:

Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de establecimiento de un pacto con las Comunidades Autónomas para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud que garantice la equidad sanitaria en todo el territorio español (MOCP-0992), formulada por el grupo parlamentario Popular

que garantice la equidad sanitaria en todo el territorio español (MOCP-0992), formulada por el grupo parlamentario Popular Moción en Pleno sobre planificación, apoyo familiar y mejora en la valoración de la dependencia en personas con alzheimer y otras demencias (MOCP-0995), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(MOCP-0995), formulada por el grupo parlamentario Socialista Moción en Pleno sobre medidas por una Educación Infantil 0-3 digna , reconocida y de calidad y por el reconocimiento profesional de nuestras educadoras infantiles (MOCP-1002), formulada por el grupo parlamentario Mixto

, reconocida y de calidad y por el reconocimiento profesional de nuestras educadoras infantiles (MOCP-1002), formulada por el grupo parlamentario Mixto Moción en Pleno sobre creación y puesta en marcha de una línea de ayudas directas a fondo perdido, destinada a jóvenes y familias con hijos a cargo , para la compra de su primera vivienda habitual (MOCP-0928), formulada por el grupo parlamentario Socialista

, para la compra de su primera vivienda habitual (MOCP-0928), formulada por el grupo parlamentario Socialista Moción en Pleno sobre el registro de objetores de conciencia de la Región de Murcia (MOCP-0863), formulada por el grupo parlamentario Vox

de la Región de Murcia (MOCP-0863), formulada por el grupo parlamentario Vox Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de supresión del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, regulado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (MOCP-0999), formulada por el grupo parlamentario Popular