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En directo | Dependencia, objeción de conciencia e impuesto al plástico llegan al Pleno de la Asamblea

El orden del día incluye también iniciativas sobre sanidad, educación infantil y ayudas a la vivienda

Pleno de la Asamblea Regional, este jueves

Pleno de la Asamblea Regional, este jueves / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:

  • Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de establecimiento de un pacto con las Comunidades Autónomas para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud que garantice la equidad sanitaria en todo el territorio español (MOCP-0992), formulada por el grupo parlamentario Popular
  • Moción en Pleno sobre planificación, apoyo familiar y mejora en la valoración de la dependencia en personas con alzheimer y otras demencias (MOCP-0995), formulada por el grupo parlamentario Socialista
  • Moción en Pleno sobre medidas por una Educación Infantil 0-3 digna, reconocida y de calidad y por el reconocimiento profesional de nuestras educadoras infantiles (MOCP-1002), formulada por el grupo parlamentario Mixto
  • Moción en Pleno sobre creación y puesta en marcha de una línea de ayudas directas a fondo perdido, destinada a jóvenes y familias con hijos a cargo, para la compra de su primera vivienda habitual (MOCP-0928), formulada por el grupo parlamentario Socialista
  • Moción en Pleno sobre el registro de objetores de conciencia de la Región de Murcia (MOCP-0863), formulada por el grupo parlamentario Vox
  • Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de supresión del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, regulado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (MOCP-0999), formulada por el grupo parlamentario Popular

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