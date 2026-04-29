Política
En directo | Dependencia, objeción de conciencia e impuesto al plástico llegan al Pleno de la Asamblea
El orden del día incluye también iniciativas sobre sanidad, educación infantil y ayudas a la vivienda
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de establecimiento de un pacto con las Comunidades Autónomas para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud que garantice la equidad sanitaria en todo el territorio español (MOCP-0992), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre planificación, apoyo familiar y mejora en la valoración de la dependencia en personas con alzheimer y otras demencias (MOCP-0995), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre medidas por una Educación Infantil 0-3 digna, reconocida y de calidad y por el reconocimiento profesional de nuestras educadoras infantiles (MOCP-1002), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Moción en Pleno sobre creación y puesta en marcha de una línea de ayudas directas a fondo perdido, destinada a jóvenes y familias con hijos a cargo, para la compra de su primera vivienda habitual (MOCP-0928), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre el registro de objetores de conciencia de la Región de Murcia (MOCP-0863), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de supresión del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, regulado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (MOCP-0999), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- En directo: Europa-Real Murcia
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Reyerta a ladrillazo limpio de madrugada en Cieza: cuatro individuos lanzan adoquines contra la Policía tras destrozar un restaurante
- Samuel Baixauli, nuevo rector de la Universidad de Murcia
- Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer