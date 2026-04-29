La Comunidad defiende en su plan de vivienda asequible movilizar suelo y pisos residenciales

El Gobierno regional apuesta en su plan de vivienda asequible por movilizar suelo y aumentar la promoción residencial, entre otras medidas orientadas a facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias de rentas medias, ha explicado este miércoles el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

Durante la Jornada de Vivienda Asequible y Plan Nacional de Vivienda, organizada por la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), el consejero ha destacado los principales aspectos de su modelo frente a las políticas intervencionistas del Plan Estatal de Vivienda.

El plan del Ejecutivo regional se basa en «movilizar suelo, agilizar trámites, incentivar la promoción residencial y dar seguridad jurídica para posibilitar ampliar el parque de viviendas. y en la cara opuesta, el Gobierno central insiste en extender los efectos perniciosos de la ley estatal de vivienda en aplicar medidas que se ha demostrado que no funcionan», ha indicado.

"Oportunidad perdida"

Frente a este modelo, en su opinión, el Plan Estatal de Vivienda supone pasar «de un modelo de financiación 80-20 al actual 60-40, de forma unilateral y sin consenso con las comunidades autónomas», ha explicado.

Indicó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda representa «una oportunidad perdida», al considerar que ha sido diseñado desde planteamientos ideológicos y que «no ha contentado a nadie ni al sector ni a los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda».

Esto supone, indicó «que en el caso de la Región de Murcia de los 308 millones que han anunciado el Ministerio, 123 millones de euros salen directamente del bolsillo de los murcianos y los otros 185 millones los aportará el Gobierno central, también financiado gracias a los impuestos de los ciudadanos de la Región», una modificación que, según García Montoro, obedece a la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2022.

También ha subrayado que el nuevo plan estatal extiende los efectos de la Ley de Vivienda, que ha generado inseguridad jurídica, y ha desincentivado la salida de viviendas al mercado, por lo que ha concluido que «perseguir al propietario nunca ha sido la solución. La única vía eficaz para facilitar el acceso a la vivienda es aumentar la oferta».