La CHS activa un plan clave contra inundaciones en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada

La planificación frente a inundaciones en el litoral sureste da un nuevo paso. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto a participación pública un ambicioso (y muy reclamado) proyecto destinado a reducir el impacto de las lluvias torrenciales en varias ramblas que desembocan en el entorno del Mar Menor.

La Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de zonas de almacenamiento controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada, junto a su estudio de impacto ambiental, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según el organismo, el objetivo es “minimizar los daños ocasionados por las avenidas” en una zona especialmente vulnerable a episodios de lluvias intensas.

El ámbito de actuación se centra en la cuenca de la Cañada de las Siete Higueras, donde las inundaciones son recurrentes y afectan tanto a núcleos urbanos como a áreas próximas al Mar Menor. Para hacer frente a esta situación, el proyecto apuesta por mejorar la regulación hidrológica —es decir, la capacidad del territorio para retener y gestionar el agua— y estabilizar los cauces torrenciales.

Esquema de la CHS sobre las ZAC en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada / CHS

En términos prácticos, la iniciativa, reinvindicada desde hace años por los vecinos de El Mojón, una de las zonas más afectadas por las inundaciones, contempla la construcción de cuatro diques de laminación —infraestructuras diseñadas para "frenar y distribuir el caudal del agua en episodios de lluvia intensa"—, tres de ellos en la propia cañada y uno en un afluente. A esto se suma una ZAC en el entorno de Lo Romero, concebida como un espacio donde almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua. Este sistema permitirá reducir tanto la velocidad del agua como el arrastre de sedimentos, un fenómeno clave en los daños asociados a inundaciones.

El proyecto incluye además actuaciones complementarias, como la mejora de accesos, señalización y reposición de infraestructuras, así como medidas de restauración ambiental para integrar las obras en el paisaje y mejorar la biodiversidad.

La zona afectada abarca los términos municipales de Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, Murcia y San Javier, dentro de un área catalogada como de riesgo significativo de inundación. Estas actuaciones se enmarcan en el plan estatal para la recuperación del Mar Menor.

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Durante el periodo de información pública, el proyecto podrá consultarse tanto en las oficinas de la CHS como en su web, y ciudadanos y entidades podrán presentar alegaciones. "Se trata de una actuación clave para reducir riesgos y mejorar la resiliencia del territorio", destacan fuentes del organismo.