CEPES reúne en Málaga a más de 170 representantes de la economía social española

Málaga acogió ayer martes 28 de abril la XXXIV Asamblea General de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que reunió a más de 170 representantes de la Economía Social española. Y todo ello en un momento clave para este modelo empresarial, marcado por avances normativos y el creciente reconocimiento de su papel estratégico como motor de desarrollo económico y cohesión social.

El encuentro contó con un destacado respaldo institucional y congregó a representantes de todas las organizaciones socias de CEPES, administraciones públicas —estatales, autonómicas y locales—, sindicatos, organizaciones empresariales y otros actores relevantes de la sociedad civil. Entre las autoridades, destacó la presencia de la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño. / Ucomur

Una cita donde la patronal española lanzó un mensaje claro: la economía social debe dejar de ser percibida como un modelo que actúa únicamente en momentos de crisis para convertirse en protagonista de un nuevo escenario económico y social. «Tenemos que pedirle que sea la protagonista de un cambio real que transforme la sociedad», subrayó Pedreño.

Evolución del sector

En este sentido, el presidente de CEPES destacó la evolución del sector, que ha pasado de desempeñar una función «reparadora» a consolidarse como un instrumento estratégico de política económica e industrial. Los datos avalan esta realidad: más de 127.000 empresas, cerca de 2’3 millones de empleos y una aportación del 11’1% al PIB nacional reflejan el peso creciente de la economía social en España.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. / Ucomur

Pedreño también puso el foco en el respaldo social que recibe este modelo, señalando que una amplia mayoría de la ciudadanía europea apoya sus valores y principios. En un contexto marcado por una «crisis de valores» y desafíos como la cohesión social o la necesidad de recuperar la competitividad en Europa, defendió la economía social como una vía para combinar crecimiento económico con equidad y sostenibilidad.

Por su parte, Blanco señaló que la economía social es «la mejor forma de hacer empresa», al tener unas características «que ahora son pilares y cada vez destacan más en una sociedad como la que estamos». «Tiene una democratización en la gestión, tiene un arraigo en el territorio y sobre todo sitúa a las personas por encima del beneficio. Y entiende que no puede haber beneficio económico si no va de la mano el beneficio social, pero sin perder de vista la competitividad y la productividad», destacó.

Influir en las políticas públicas

Otro de los ejes centrales que planteó esta asamblea fue la necesidad de atraer talento joven y reforzar el vínculo entre la economía social y el empleo. En este sentido, Pedreño abogó por generar oportunidades reales para las nuevas generaciones y por impulsar formas innovadoras de participación y emprendimiento que permitan al sector seguir creciendo y adaptándose a los cambios.

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino. / Ucomur

Asimismo, insistió en la importancia de fortalecer la capacidad de influencia de la economía social en las políticas públicas, apostando por una actitud más proactiva por parte de las entidades del sector. «Debemos promover y proponer antes que esperar», afirmó.

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El presidente de CEPES concluyó su intervención apelando a la ambición colectiva del sector, recordando que la economía social «ni se para ni se conforma», y que su objetivo último es transformar la sociedad a través de un modelo más justo, inclusivo y humano. Un reto que, según destacó, pasa ahora por consolidar los avances logrados y dar un paso adelante en su posicionamiento como actor clave del cambio económico y social.