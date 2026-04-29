Todos los grupos de la oposición se rebelan contra el funcionamiento de la Asamblea Regional

La mitad de las mociones, tres de seis, que se tenían que haber debatido este miércoles en el Pleno de la Asamblea fueron aplazadas por la Mesa de la Cámara debido a diversas solicitudes de reconsideración de los grupos parlamentarios Popular y Vox. Así ocurrió con las iniciativas sobre el establecimiento de un pacto con las comunidades para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sobre las medidas por una Educación Infantil 0-3 años digna y sobre creación de una línea de ayudas directas a fondo perdido para la compra de su primera vivienda habitual.

Esto provocó el enfado, para empezar, del principal partido de la oposición, el PSRM. Su diputado Miguel Ortega denunció que el Partido Popular y Vox han impedido el debate de la iniciativa que iba a defender en la que proponía una ayuda de 36.000 euros a jóvenes y familias con hijos a cargo para la compra de su primera vivienda. "Ayer, derogaron en el Congreso el decreto que impedía subir el alquiler más del IPC. Y aquí, en la Región de Murcia, vuelven a impedir el debate de las iniciativas que trae el PSOE al Parlamento autonómico para facilitar el acceso a la vivienda", aseveró a través de un comunicado.

La portavoz morada anuncia que presentará una reforma del reglamento para evitar "que los 'populares' sigan actuando con mala fe"

Ortega, que considera que "el PP ya solo actúa cuando Vox le dice lo que tiene que hacer", les anima a "ponerse a trabajar y dejarse las fiestas".

La coalición de Podemos e Izquierda-Unida también alzó la voz este miércoles para denunciar "el bloqueo del PP" a la moción de apoyo a las reivindicaciones de las educadoras infantiles de 0 a 3 años que había presentado en el Pleno. "El método que han seguido es absolutamente mafioso. El PP ha presentado una enmienda a nuestra moción que no tiene nada que ver con la educación infantil, en la que pide la reforma del sistema de financiación autonómico. Como no ha sido admitida, presentan un recurso para que la moción se retire del orden del día y las demandas de miles de educadoras infantiles no se puedan debatir", explicó la portavoz morada, María Marín.

La Opinión

La dirigente de Podemos exigió a la Mesa "que tramite urgentemente el recurso del PP para que la moción se pueda debatir en el próximo pleno", fechado el miércoles 6 de mayo, y anunció que su grupo va a proponer "una reforma del reglamento para evitar este abuso y que los 'populares' sigan actuando con mala fe para vetar en la Asamblea".

Vox también se levanta contra las decisiones del órgano rector de la Cámara autonómica. El portavoz del grupo, Rubén Martínez Alpañez, informó a los medios este miércoles de lo que considera un "bloqueo sistemático" por parte de la Mesa de la Asamblea, formada por Partido Popular y Partido Socialista, a todas las iniciativas presentadas por Vox que incluyen el principio de "prioridad nacional".

La Opinión

"Nos están bloqueando en la Mesa de la Asamblea Regional todas las iniciativas presentadas por Vox en las que pone españoles, todas las iniciativas en las que Vox pone prioridad nacional, y todas las iniciativas en las que pedimos que los españoles no sean discriminados con relación a otros que vienen de forma ilegal y que no cumplen la ley", aseguró.

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A renglón seguido, acusó al Partido Popular de "miedo, tibieza y cobardía" a la hora de aplicar las políticas que necesita la Región" y le reclamó al PP que asuma la "prioridad nacional" de forma coherente en todas las regiones donde gobierna o colabora con Vox.