Mundo Cooperativo
2.200 alumnos de 49 cooperativas disfrutarán del XX Campeonato de Atletismo de Ucoerm
El estadio Monte Romero de Murcia acoge el 7 y 8 de mayo esta cita ya consolidada como referente deportivo y educativo en la Región
Ucoerm
El XX Campeonato de Atletismo organizado por UCOERM se celebrará los próximos 7 y 8 de mayo en el Estadio Monte Romero del campus universitario de Espinardo (Murcia). «Esperamos superar los 2.200 participantes del año pasado, en un campeonato que se ha consolidado como uno de los eventos educativos y deportivos más importantes de la Región», manifiesta Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOERM.
Con un total de 49 centros educativos asistentes de distintos municipios de la Región de Murcia, el campeonato se desarrollará en dos jornadas diferenciadas. El jueves 7 de mayo participarán los alumnos de categoría infantil y cadete, mientras que el viernes 8 de mayo será para las pruebas correspondientes a los benjamines y alevines.
Las competiciones programadas serán de salto de longitud y altura, lanzamiento de peso y velocidad, tanto individual como en relevos. Cada centro presentará un solo equipo con un atleta por prueba y cuatro en el relevo. De esta manera, el estadio Monte Romero se convertirá en el escenario donde cientos de alumnos compartirán esfuerzo, ilusión y valores, en una cita que va mucho más allá de la competición.
El campeonato cuenta con la colaboración de diversas entidades, como DAEN, el Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno de la Región de Murcia y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. «La continuidad y crecimiento de este campeonato reflejan el compromiso de las cooperativas de enseñanza con una educación que trasciende el aula y apuesta por el deporte como herramienta clave en la formación de los jóvenes», expresa el presidente de UCOERM.
Centros participantes
• Narval (Cartagena)
• Severo Ochoa (Los Garres, Murcia)
• San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar)
• Samaniego (Alcantarilla)
• Los Olivos (Molina de Segura)
• Majal Blanco (Santomera)
• Marco (Puente Tocinos, Murcia)
• Miguel de Cervantes (Cieza)
• Miralmonte (Cartagena)
• Nsa Escuela Cooperativa (Sangonera)
• Ntra. Sra. de los Buenos Libros (Murcia)
• Ntra. Sra. de las Maravillas (Cehegín)
• Pasico II (Torre Pacheco)
• Reina Sofía (Totana)
• Sabina Mora (La Unión)
• Sagrada Familia (Molina de Segura)
• San Francisco de Asís de
Yecla (Yecla)
• San Francisco de Asís de Lorca (Lorca)
• San Jorge (Molina de Segura)
• San José (La Alberca, Murcia)
• San Lorenzo (Puente Tocinos, Murcia)
• Santa Clara (Mula)
• Siglo XXI (Mazarrón)
• Torre Salinas (Murcia)
• Vega Media (Alguazas)
• Vicente Medina (Molina de Segura)
• Virgen del Pasico (Torre
Pacheco)
• Vistarreal (Molina de Segura)
• Ana María Matute (Era Alta, Murcia)
• Ays (Murcia)
• Azalea (Beniel)
• Azaraque (Alhama de Murcia)
• Carlos V (Águilas)
• Cipriano Galea (La Ñora, Murcia)
• Ciudad del Sol (Lorca)
• Cruz de Piedra (Jumilla)
• Csa Escuela Cooperativa (Fuente Álamo)
• El Ope (Archena)
• El Taller (Molina de Segura)
• Fuenteblanca (Murcia)
• Herma (Murcia)
• Jaime Balmes (Cieza)
• José Loustau (Murcia)
• Juan Ramón Jiménez (Cieza)
• La Santa Cruz (Sangonera)
• La Vaguada (Cartagena)
• Leonardo da Vinci (Los
Belones)
• Luis Vives (Nonduermas)
• Julián Romea (El Raal,
Murcia)
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