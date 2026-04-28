La ministra Rodríguez echa en cara a Díez de Revenga su "mochila" en materia de vivienda

"Usted trae una mochila y su mochila es que ha sido consejero de Murcia", le dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al senador murciano José Ramón Díez de Revenga durante la sesión de control al Gobierno de España en la Cámara Alta. "Le voy a hablar de cinco viviendas, solo de cinco", continuó la dirigente socialista, en referencia a los inmuebles que el Gobierno regional ha licitado, de un total de 526 que podían haberse construido con los fondos estatales.

Respondía así a una pregunta del que fuera consejero de Fomento e Infraestructuras en el Ejecutivo de López Miras sobre si considera que los jóvenes tienen hoy más sencillo el acceso a una vivienda asequible gracias a sus ocho años de políticas de vivienda. "Con sus políticas están atrapando a los jóvenes en casa de sus padres en el mejor de los casos, cuando no obligándolos a compartir sofá con perfectos desconocidos", señaló el murciano, recordándole que tres de cada cuatro menores de 35 años están obligados a vivir en casa de sus padres, según el INE.

Están condenando a toda una generación de jóvenes a la precariedad, y ese va a ser su legado José Ramón Díez de Revenga — Senador PP

El senador 'popular' le recriminó a los miembros del Gobierno de España que "han perdido el pulso de la calle" y, a la responsable de Vivienda le dijo que "está condenando a toda una generación de jóvenes a la precariedad, y ese va a ser su legado". "Hagan el favor de apartarse de una vez por todas y dejen que desde el Partido Popular le podamos devolver la ilusión a todos los españoles", concluyó Díez de Revenga.

En su segundo turno de contestación, Rodríguez destacó que él, "siendo consejero, ha gestionado más de 300 millones de euros del Gobierno del presidente Sánchez" y que "los jóvenes murcianos recibieron más de 35 millones de euros".

Rodríguez le recordó que, "siendo consejero, ha gestionado más de 300 millones del Gobierno del presidente Sánchez"

La ministra sacó pecho por el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 que dota a las comunidades de más recursos para construir viviendas. "No para la especulación, blindadas para siempre como parque público de vivienda en España. Ese es nuestro modelo", subrayó.

Rodríguez lamentó que el PP le haga al senador "pasar por este ridículo" mientras que el Gobierno de España va a "multiplicar la inversión" en la Región de Murcia, "pasando de los apenas 50 millones de euros que existían en el anterior plan de vivienda a los 300 millones" que se van a inyectar con el actual para que "el Partido Popular en Murcia se dedique a hacer vivienda pública asequible, a blindarla para siempre y a salvarla de la especulación".