Rubio y Baixauli cogen aire para el esprint final hacia el Rectorado de la UMU

La carrera al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) encara este martes su esprint final con la celebración de la segunda vuelta, la que protagonizan los catedráticos Alicia Rubio y Samuel Baixauli. Ambos lograron la pasada semana los mayores respaldos en las elecciones celebradas en primera vuelta y en las que se medían a los también catedráticos Senena Corbalán, Guillermo Díaz y Alfonsa García.

En esta ocasión, el duelo tiene como telón de fondo la Facultad de Economía y Empresa, donde ambos son catedráticos de Organización de Empresas y Finanzas, aunque fue Rubio la que logró imponerse en esta hace siete días.

Para la jornada de este 28 de abril, los 32.251 miembros de la comunidad universitaria con derecho a voto dispondrán de un total de 49 mesas electorales que se van a repartir por los distintos campus. De ellas, siete estarán destinadas específicamente al PTGAS (personal técnico, de gestión, administración y servicios) y se ubicarán en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar. Además, una de estas mesas tendrá carácter itinerante para facilitar el voto del personal en sedes como el campus de Ciencias del Deporte en San Javier, el de Ciencias Sociosanitarias en Lorca y la Escuela de Osteopatía.

Las urnas permanecerán abiertas para facilitar el voto a todos los miembros del censo durante ocho horas de forma ininterrumpida, desde las 10.30 horas que está previsto que abran y hasta las 18.30 horas, cuando se procederá al cierre y al inicio del recuento. Este recuento podrá seguirse en directo a través de la página web de la Universidad de Murcia una vez que cierren las urnas, tal y como señalan desde la propia institución.

Jornada de descanso y reuniones con el equipo

Los candidatos al Rectorado de la Universidad de Murcia para los próximos seis años mantuvieron ayer una agenda en la que primaron las reuniones con el equipo y el descanso con la familia. Samuel Baixauli aprovechó la mañana de este lunes para repartir credenciales entre los interventores de su candidatura que estarán hoy presentes en cada una de las mesas electorales, mientras que durante la tarde mantuvo una reunión con su equipo para terminar de "perfilar" el trabajo de esta jornada electoral.

Por su parte, Alicia Rubio también tuvo este lunes una reunión con su equipo de cara a dejar todo cerrado para el gran día, al tiempo que aprovechó para practicar deporte y disfrutar de su familia, tanto a sus padres como de sus tres hijos.

Claves de la votación Horario Las urnas permanecerán abiertas desde las 10:.0 hasta las 18.30 horas para que las 32.251 personas de la comunidad universitaria que están llamadas a votar elijan entre las dos candidaturas. 49 mesas electorales El dispositivo electoral contempla la instalación de 49 mesas distribuidas por los distintos campus universitarios. Voto ponderado El sistema de voto es ponderado y cada uno de los grupos de la comunidad universitaria tiene un peso específico en el resultado de la votación: 51% el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A); 4% el resto del personal docente e investigador (Grupo B); 27% el estudiantado (Grupo C), y 185 el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D).

Además de compartir especialidad, Rubio y Baixauli tienen también en común sus largas trayectorias docentes e investigadoras, así como su experiencia en gestión universitaria.

Así, Rubio, que fue la candidata más votada con un 26,78% de los votos en la primera vuelta de las elecciones el 21 de abril, fue vicerrectora de Estudiantes y Empleo hasta este año en el equipo del actual rector, José Luján, con el que fue también vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad. Antes de esa etapa, fue vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo (2004-2006) y coordinadora de Inserción Laboral del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo (2006-2014), además de encabezar el Grupo de Empleo de CRUE Estudiantes.

Baixauli, por su parte, que se hizo con el 23,97% de los apoyos en la primera vuelta, llevaba nueve años como decano de la Facultad de Economía y Empresa (2017–2026), y antes había sido coordinador de Economía en el Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras, secretario del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, miembro del Claustro y del Consejo de Gobierno de la UMU y vocal de su Consejo Social, y vocal del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

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