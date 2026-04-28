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‘¿Qué es un Rey para ti?’ no se olvida de Leonor

La princesa gana protagonismo en el concurso, que este año ha ganado un alumno de Alhama

El consejero de Educación y FP, junto al alumno ganador y representantes del certamen, como Belén Pardo.

El consejero de Educación y FP, junto al alumno ganador y representantes del certamen, como Belén Pardo. / L.O.

Belén Pardo

Un treinta por ciento de los alumnos murcianos que han participado en la 45 edición del Concurso Nacional ¿Qué es un Rey para ti? destacan en sus trabajos a la Princesa Leonor como futura Reina. En la mayoría de los dibujos aparece vestida de militar, jurando la Constitución o al lado de su padre, el Rey Felipe VI.

En los trabajos de redacción presentados sobresale la continuidad dinástica de Leonor de Borbón, su compromiso con los españoles «como destacó en su discurso al recibir el collar de la Orden de Carlos III», según el autor del dibujo y se refiere a las siguientes palabras de la futura Reina: «Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España».

Otro de los aspectos que han tenido en cuenta los alumnos murcianos es la estancia de Leonor este curso en la Academia General del Aire y del Espacio y «aunque no la hayamos visto, la sentimos próxima por estar en Murcia», dice uno de los alumnos que ha realizado su trabajo sobre la princesa.

Uno de los trabajos presentados por un alumno

Uno de los trabajos presentados por un alumno / L.O.

Rafael Romero, que estudia segundo de la ESO en el colegio Azaraque de Alhama de Murcia, ha sido el ganador de esta 45 edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti? y asistirá a la recepción en Madrid junto a los 20 estudiantes seleccionados en sus respectivas comunidades y los maestros y tutores que les han asesorado y, además de conocer al monarca, podrán presentarle su trabajo.

Rafael, que estudia 2º de ESO, ha realizado una creativa manualidad en forma de álbum de cromos que recopila los principales hitos de la vida del monarca, así como aspectos del pasado, presente y futuro de la Jefatura del Estado. De una manera muy original y divertida, el joven alhameño presenta este álbum como si fuera un coleccionable de kiosko, incluyendo un sobre sorpresa con cromos que se pueden adquirir y coleccionar semanalmente, hasta completar este curioso álbum de fotos de la familia real.

Uno de los trabajos presentados por un alumno

Uno de los trabajos presentados por un alumno / L.O.

El acto de entrega de los premios en el concurso estuvo presidido por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien felicitó a los galardonados y añadió que «iniciativas como esta ayudan a los alumnos a entender mejor nuestras instituciones y su papel en la sociedad».

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En esta edición han participado 701 escolares de 105 centros educativos de la Región que cursan tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria, así como educación especial. Las 40 obras finalistas, realizadas por estudiantes de 28 colegios de la Región, se han expuesto en el centro cultural Puertas de Castilla de Murcia.

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