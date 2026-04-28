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Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Ganan 5 hectómetros cúbicos en la última semana

Embalse del río Argos

Embalse del río Argos / CHS - Archivo

E.P.

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 662 hectómetros cúbicos, 5 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 327 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 255 más que la media que suelen almacenar en esta época (407 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 58,1% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 46.752 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 83,4% de su capacidad. En la última semana ha perdido 53 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, un 0,1% de su capacidad.

En comparación, está siete puntos por encima del año pasado (cuando se encontraba al 76,4% y almacenaba 42.834 hectómetros cúbicos) y 20,6 puntos por encima de la media de la última década para esta época del año (cuando estaba al 62,8% y tenía 35.246 hectómetros cúbicos).

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Guadalajara, con 24,8 litros por metro cuadrado.

La reserva de uso consuntivo --humano-- se encuentra al 82,23% con 31.905 hectómetros cúbicos y la de uso hidroeléctrico, al 86,09% con 14.847. Además, la vertiente atlántica tiene 36.021 hectómetros cúbicos y está al 84,9% mientras que la mediterránea almacena 10.731, por lo que se encuentra al 78,6%.

Todas las cuencas hidrográficas están por encima del 50%. De hecho, hay cuatro por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%), las Cuencas internas de Cataluña (91,7%), el Cantábrico Oriental (90,4%) y Guadalete-Barbate (90,3%).

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Además, hay otras ocho que superan el 80%: Tinto, Odiel y Piedras (87,8%), el Guadalquivir (87,4%), el Duero (87,1%), el Miño-Sil (86,8%), el Guadiana (86,3%), el Ebro (84,6%), Galicia Costa (83%) y el Cantábrico Occidental (81,8%). El resto son el Tajo, que se encuentra al 79,3%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,9%; el Júcar, al 68,3%; y el Segura, que tradicionalmente tiene niveles muy bajos, al 58,1%.

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