Lucas, sobre López Miras: "No se pierde ni una procesión, pero flojea a la hora de demostrar el verdadero cristianismo"

"No se pierde ni una procesión, todo son fotos, pero a la hora de demostrar el verdadero cristianismo y humanidad, tenemos un presidente que flojea", dijo el delegado del Gobierno de España, Francisco Lucas, sobre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante su visita este martes a las obras de la Alta Velocidad a su paso por Alhama de Murcia.

El también secretario general del Partido Socialista regional se mostró sorprendido por la "actitud" del jefe del Ejecutivo murciano ante el proceso de regulación de migrantes impulsado por el Gobierno de España. "Flojea al demostrar el verdadero cristianismo y flojea a la hora de mostrar humanidad", insistió el dirigente del PSOE, emplazando a López Miras a "que deje de confrontar".

"Para mí, el proceso de regularización es un hito histórico y es un proceso de justicia necesario. Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que ya viven y trabajan en la Región de Murcia", subrayó Lucas.

Hay dos tipos de ayuntamientos: los del PSOE, donde todo funciona con normalidad; y los del PP, que boicotean el proceso Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

Desde la Delegación del Gobierno aseguran que las 18 oficinas que se han habilitado en la Comunidad para llevar a cabo el proceso de regularización están funcionando "con total normalidad" y que "el sistema de citas previas y los refuerzos también están funcionando correctamente".

Lucas indicó que, respecto a este asunto, hay dos tipos de ayuntamientos: "Están los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, donde se está llevando a cabo el proceso de regularización con total normalidad y sin ningún tipo de problemas; y luego nos estamos encontrando los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que están boicoteando el proceso de regularización".

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El delegado informó de que se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos toda la información y todos los medios técnicos necesarios. De hecho, aprovechó para informar que este martes por la mañana se ha celebrado una reunión con los técnicos de la delegación del Gobierno para resolver dudas.