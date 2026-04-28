El puente de mayo mira al cielo en la Región Murcia: la lluvia marcará un fin de semana lleno de fiestas y festivales

Con el puente de mayo a la vuelta de la esquina, en la Región de Murcia hay una escena que se repite estos días: vecinos, festeros y festivaleros mirando al cielo antes de cerrar cualquier plan. No es para menos. El fin de semana llega cargado de citas al aire libre, desde el Warm Up en Murcia hasta los Caballos del Vino en Caravaca, las Cruces de Mayo en Cartagena, los Mayos de Alhama o las fiestas de Abanilla. Y esta vez el paraguas amenaza con colarse en la mochila, porque la lluvia tendrá una presencia destacada durante buena parte del puente.

Así lo ha avanzado Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorolíga (Aemet) en Murcia, que prevé un final de semana muy propio de la primavera, con ambiente cambiante, temperaturas suaves y una inestabilidad que irá a más conforme avancen los días.

El jueves, el día más caluroso

El jueves se presenta como la jornada más cálida de la semana. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el conjunto de la Región, con Murcia alcanzando los 28 grados, Lorca y Yecla rondando los 26, Caravaca también con 26 y Cartagena quedándose en 23. Aun así, no será un día completamente despejado, ya que se esperan intervalos nubosos y probables chubascos ocasionales en el interior durante la tarde, con mayor probabilidad en el Noroeste.

Lluvias intermitentes durante el viernes

El viernes, Día Internacional de los Trabajadores y festivo en la Región, marcará ya un cambio más claro de tendencia. La previsión apunta a cielos nubosos y chubascos ocasionales o intermitentes a lo largo del día, aunque en principio no se espera que sean lluvias de gran intensidad. Las temperaturas máximas bajarán: Murcia se quedará en 24 grados, Lorca en 22, Yecla en 23, Caravaca en 22 y Cartagena en 22. Según la previsión, las precipitaciones podrían dejarse notar más por la mañana en el litoral y durante la tarde en el interior.

Sábado sin muchos cambios

El sábado seguirá el mismo guion. Habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales, con pocos cambios en los termómetros. Murcia alcanzará los 23 grados, Lorca los 23, Caravaca los 23, Yecla los 22 y Cartagena los 21. Será, en principio, una jornada de tiempo variable, de esas en las que cabe casi todo: un rato de sol, unas nubes amenazantes y alguna lluvia inesperada en mitad del plan.

El domingo aumenta la inestabilidad

El domingo, sin embargo, apunta a ser el día más inestable del puente. La Aemet prevé que las precipitaciones puedan ganar intensidad, con una presencia más destacada en el litoral durante la mañana. Las temperaturas máximas podrían descender ligeramente en el interior, mientras que en la costa apenas habría cambios. En conjunto, la jornada se presenta como la más delicada para las actividades al aire libre.

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En definitiva, la Región de Murcia se encamina hacia un puente de mayo de perfil muy primaveral: calor contenido, nubes frecuentes y lluvia con protagonismo, especialmente entre el viernes y el domingo. No parece un fin de semana para quedarse en casa sin más, pero sí para salir con previsión, consultar el cielo antes de arrancar y asumir que, entre concierto y concierto o entre fiesta y fiesta, puede tocar refugiarse bajo un toldo.