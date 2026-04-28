Unanimidad en la Asamblea para que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesiones de riesgo

Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional se pusieron de acuerdo este martes para aprobar una moción del Partido Popular sobre el reconocimiento legal como profesiones de riesgo a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Durante su intervención en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, el diputado regional Alfonso Fernando Cerón denunció el "abandono y el agravio comparativo" al que el Gobierno de España somete a miles de agentes, pese a desempeñar funciones de alto riesgo, asumir enormes cargas psicológicas y físicas, y jugarse la vida cada día en defensa de la seguridad de todos los españoles.

En relación con la Guardia Civil, Cerón destacó que "resulta incomprensible que uno de los cuerpos más prestigiosos, con 181 años de servicio a España, con competencias en seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, terrorismo, vigilancia fronteriza y seguridad vial, continúe sin ser considerado profesión de riesgo, a pesar de sus elevados índices de estrés, desgaste psicológico y peligrosidad operativa".

El PP puso de relieve los "elevados índices de estrés, desgaste psicológico y peligrosidad operativa" de los guardias civiles

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de Fernando Moreno, anunció su voto a favor por "lógica de justicia", aunque tildó de "demagogo" al proponente y recriminó al PP que no solucionara este problema durante el Gobierno de Mariano Rajoy, acusando a los 'populares' de utilizar a las Fuerzas de Seguridad en el pasado para "limpiar sus tramas de corrupción", en referencia al caso Kitchen.

Desde Vox, Alberto Garre propuso que este tipo de iniciativas se eleven al Pleno de la Asamblea como declaración institucional firmada por todos los grupos y destacó que la Guardia Civil es pieza fundamental del orden constitucional.

También se aprobó por unanimidad otra moción del PP para solicitar al Gobierno de la nación la equiparación de la jubilación anticipada y retribuciones de la Policía Nacional a la Guardia Civil. Alfonso Fernando Cerón subrayó que actualmente existe una "injustificable desigualdad" con respecto a los policías autonómicos, que disfrutan de mejores salarios, jubilación anticipada a los 59 años con el 100% de sus retribuciones y reconocimiento como profesión de riesgo, "mientras Guardia Civil y gran parte de la Policía Nacional continúan excluidos de estos derechos".

El PSOE recuerda que el actual Gobierno de España ha realizado "la mayor subida salarial" de estos agentes

El socialista Fernando Moreno volvió a tachar a Cerón de "demagogo" y le acusó de "faltar a la verdad" porque, según él, el Gobierno de España ha realizado "la mayor subida salarial, mientras que el PP realizó mientras gobernaban "recortes en plantilla, congelaciones salariales, pérdidas de poder adquisitivo y una ausencia de inversiones en infraestructura y modernización". Alberto Garre (Vox) apoyó la moción para "avanzar hacia una equiparación real y justa".

Contra el derribo de la Casa del Mar

Por otro lado, Vox consiguió la aprobación de una iniciativa que pretende paralizar el derribo de la Casa del Mar de Lo Pagán, un edificio emblemático y referente en San Pedro del Pinatar. La iniciativa contó con el apoyo del PSOE y la abstención del PP. Martínez Alpañez denunció la intención del Gobierno regional de derribar el inmueble, criticando que "el PP vive en el continuo malgasto y en la gestión ineficiente" y que "quiere sustituir historia por asfalto".

Alberto Garre y Rubén Martínez Alpañez. / Vox

El Grupo Socialista respaldó la conservación del edificio y condicionó el voto a favor a la aceptación de una enmienda que garantice un uso público, social o cultural real para el edificio.

La diputada 'popular' María Casajús justificó la abstención de su grupo aludiendo a la "coherencia" con la planificación municipal y el proyecto ya adjudicado. Según manifestó, el derribo del actual consultorio, ubicado en la Casa del Mar, es una exigencia técnica de la Dirección General de Puertos para la construcción del nuevo centro de salud.

Iniciativas rechazadas

La misma comisión rechazó una moción del Grupo Socialista para establecer herramientas de fiscalización y garantizar que los recursos destinados por el Ejecutivo autonómico para publicidad y comunicación institucional respondan exclusivamente "al interés general, a criterios objetivos y a finalidades estrictamente informativas, excluyendo cualquier uso partidista y/o propagandístico", explicó el diputado del PSRM Juan Andrés Torres.

Juan Andrés Torres, este martes en la Asamblea. / PSRM

"¿Os parece útil, eficiente y decente que, por ejemplo, el Gobierno regional pague 11.000 euros a OK Diario por una entrevista de 25 minutos al señor Ortuño que tuvo poco más de 200 visualizaciones? ¿O que le haya pagado 7.260 euros a Javier Negre, una persona condenada por expandir bulos y desinformación?", cuestionó. Según Torres, el mal uso del dinero destinado a publicidad institucional obedece a la necesidad del Gobierno regional del PP de "distraer la atención sobre su inacción y mala gestión".

Por otra parte, Vox denunció que el Partido Popular haya votado en contra de una de sus iniciativas para convertir las instalaciones de la antigua ITV de Alcantarilla en un nuevo parque de bomberos. Esta moción se ha rechazado al llegar a un empate tres veces. Para el portavoz del grupo parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, de este modo, el PP reconoce en la comisión que responde a "intereses urbanísticos".

El PP votó en contra de convertir las instalaciones de la antigua ITV de Alcantarilla en un nuevo parque de bomberos

Según el PP estas instalaciones se van a ver afectadas por un plan parcial y su superficie se va a reducir significativamente, "lo que dejaría de ser una opción perfectamente viable para el consorcio", según indicó el diputado Jesús Cano.

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La comisión sí aprobó solicitar la dotación de personal y material de los bomberos de CEIS, siendo esto último una enmienda del PSOE, así como seguir trabajando en iniciativas para ampliar las plantillas y para incorporar efectivos, a propuesta del PP.