El Plan Estatal de Vivienda no contenta ni a promotores ni inquilinos en la Región de Murcia

No cubre las expectativas. El nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que destina a la Región de Murcia 308 millones de euros, se le queda muy corto a promotores inmobiliarios y asociaciones de inquilinos de la Región de Murcia, y, aunque las razones que esgrimen para rechazarlo son más bien distintas, coinciden en criticar la "insuficiente" financiación por parte de las administraciones públicas.

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez considera que este nuevo PEV "es mejor que el anterior aunque, en estos momentos de crisis profunda social y de vivienda, debería haber sido más ambicioso". Añadido a "presupuestos mucho más generosos", echa en falta y "una apuesta más decidida por la compraventa, que es lo que realmente soluciona el problema de las familias al permitirles capitalizar el ahorro y enfrentarse a la jubilación en mucho mejores condiciones".

Apirm apunta que el modelo de cofinanciación perjudica a la Región de Murcia por estar peor financiada que el resto de comunidades

También lamenta que se establezca un modelo de cofinanciación con las comunidades autónomas (CCAA) —estas últimas tendrán que pagar el 40%—, que perjudica a aquellos territorios peor financiados, como la Región de Murcia —que financiará 123 millones de los 308—, "pues en paralelo no se aborda este problema que tanto reduce la capacidad de inversión en nuestra Comunidad". En Apirm creen que debería financiarse desde el Estado "y no dificultar en aquellas CCAA mal financiadas la solución al problema de la vivienda".

Asimismo, considera que "las ayudas son mucho más justas, eficaces y se distribuyen de forma más ágil y equitativa cuando se hacen vía reducción de impuestos, mecanismo que no se utiliza en este Plan y que debería haberse incorporado".

"Las ayudas son mucho más justas cuando se hacen vía reducción de impuestos" José Ramón Blázquez — Presidente de Apirm

"El Plan mantiene la línea general de este Gobierno de apostar por el alquiler frente a la compra, si bien por primera vez desde 2011 introduce ayudas a la compraventa de viviendas en suelo privado, que entendemos es la parte más eficaz del documento, para las que exige la protección permanente de por vida", añade Blázquez.

Otro aspecto que ve positivo para aumentar la oferta de vivienda protegida es ayuda al pago de las obras de urbanización, "que tanto están dificultando en este momento la generación de nuevos suelos, en aquellas urbanizaciones destinadas a este tipo de viviendas".

Por otra parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recalca la garantía de perpetuidad del carácter público de las viviendas como el elemento más positivo del PEV 2026-2030. "Antes terminaban en el mercado especulativo, haciendo imposible crear un parque público", señala Francisco Morote, que forma parte del Consejo Asesor de Vivienda del Ministerio.

La PAH reclama medidas para sacar al mercado las viviendas vacías, 130.000 solo en la Región

Aunque no ve mal el fondo para nuevas construcciones, opina que no es la solución al problema, puesto que existen cerca de 4 millones de inmuebles deshabitados en España, casi 130.000 en la Región y 15.000 solo en la ciudad de Murcia. "Lo que hacen falta son medidas para que salgan al mercado, a través de convenios, cesiones de uso o, incluso, expropiaciones", manifiesta.

Con él está de acuerdo Pablo Vidal, portavoz del Sindicato de Vivienda de Murcia, entidad desde la que proponen establecer alquileres indefinidos, establecer la vivienda solamente para uso residencial y regular los alquileres de habitaciones dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Apostamos por la desobediencia civil organizada", afirma Vidal, quien solo ve con "buenos ojos" el "blindaje de las viviendas de protección oficial".

El Sindicato de Vivienda teme que las comunidades del PP rechacen su aplicación

Sin embargo, lamenta que esta medida solo sirva para nuevas construcciones y no para las ya existentes, por lo que no mejorará la situación "hasta dentro de treinta o cuarenta años".

Desde el Sindicato de Vivienda critican no haya "ninguna medida que limite la compra de vivienda para uso especulativo de fondos buitre o grandes rentistas", que no se hayan incluido medidas para mejorar el alquiler de vivienda habitual "ni limitaciones a los alquileres turísticos".

Vidal también critica la fórmula de la cofinanciación con las comunidades, ya que esto abre la puerta a que las regiones del Partido Popular, vaticina, no apliquen el PEV como no aplican la Ley de Vivienda ni las zonas tensionadas. "Ni siquiera contempla colaboraciones con corporaciones locales", apunta.

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Por último, también afea a la ministra Isabel Rodríguez que el Plan Estatal de Vivienda no incluya "protección para personas migrantes en situación irregular, las que más sufren el rentismo y las más vulnerables".