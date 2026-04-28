Los murcianos jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

Muchos especialistas llevan tiempo advirtiendo del escenario al que se enfrentarán quienes nacieron entre 1960 y 1970 cuando llegue el momento de pedir la pensión de jubilación. En este contexto, las personas que quieran acceder al 100% de la base reguladora tendrán que cumplir determinadas condiciones relacionadas, sobre todo, con la edad ordinaria de retiro y los años cotizados a la Seguridad Social.

Cuando termine el actual sistema progresivo de tramos en 2027, los trabajadores nacidos desde 1960 tendrán como referencia general la jubilación a los 67 años, aunque también podrán optar por prolongar su vida laboral. Para cobrar el total de la pensión antes de esa edad ordinaria, será imprescindible haber acumulado al menos 38 años y 6 meses de cotización.

Jubilarse a los 67 o cotizar más de 38 años: la clave del 100%

Esto significa que quienes no lleguen a ese periodo mínimo cotizado deberán esperar hasta los 67 años si desean percibir el 100% de la prestación que les corresponda. A esta situación se suma el cambio en la forma de calcular la cuantía de la pensión, ya que la Seguridad Social contempla dos vías de cómputo.

Por un lado, se mantiene el sistema tradicional, que toma como referencia los últimos 25 años cotizados. Por otro, aparece una fórmula alternativa que permite considerar los últimos 29 años de cotización, eliminando del cálculo los dos ejercicios menos favorables para el trabajador.

Así cambia el cálculo de la pensión a partir de ahora

Conviene tener en cuenta que alcanzar el 100% de la base reguladora no significa necesariamente recibir la pensión máxima fijada cada año. La cuantía final depende de otros elementos y de los límites establecidos por el sistema. En este punto también entra en juego el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI, una medida diseñada para reforzar la sostenibilidad de las pensiones ante la llegada a la jubilación de generaciones especialmente numerosas.

Las personas pertenecientes a estos grupos de edad también deberán prestar especial atención a las jubilaciones anticipadas, sobre todo cuando se soliciten de manera voluntaria. Retirarse antes de la edad legal puede tener consecuencias directas sobre el importe mensual que se cobrará, ya que los coeficientes reductores se aplican sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, lo que puede rebajar de forma notable la prestación final.

Cuidado con la jubilación anticipada: así reduce la prestación

En España existen actualmente varias modalidades de jubilación, pensadas para adaptarse a situaciones laborales y personales diferentes. La jubilación anticipada permite abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria, aunque implica asumir una reducción en la pensión mediante la aplicación de penalizaciones.

Dentro de esta opción se distingue entre la jubilación anticipada voluntaria y la forzosa. Además, determinados colectivos profesionales, como policías, bomberos, mineros, ferroviarios o trabajadores del mar, cuentan con condiciones específicas por la naturaleza de su actividad.

Otra posibilidad es la jubilación parcial, una fórmula que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial. En este caso, el empleado reduce su jornada y su salario, mientras empieza a recibir una parte de la prestación. Para muchos trabajadores, esta modalidad funciona como una transición progresiva entre la vida laboral activa y el retiro definitivo.

Todas las opciones para jubilarse en España

La jubilación activa también permite seguir trabajando mientras se cobra una parte de la pensión. Esta opción suele resultar especialmente interesante para autónomos y profesionales que desean mantener su actividad una vez alcanzada la edad de jubilación.

Con carácter general, quienes continúan trabajando pueden percibir el 50% de la pensión, aunque los autónomos pueden llegar a cobrar el 100% si cumplen ciertos requisitos, entre ellos tener al menos un trabajador contratado.

La jubilación flexible se aplica cuando una persona que ya está jubilada decide regresar al mercado laboral. Esta modalidad permite compatibilizar la pensión con una actividad profesional, ajustando la cuantía que se percibe mientras se generan nuevos ingresos y, en algunos casos, nuevas cotizaciones. Está pensada para pensionistas que no quieren abandonar por completo su actividad o que desean complementar sus recursos económicos.

Por último, la jubilación demorada está dirigida a quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de retiro. Esta alternativa puede resultar atractiva por los incentivos económicos que ofrece, ya que retrasar la salida del mercado laboral permite mejorar la pensión futura. Para muchos trabajadores, se convierte en una vía para aumentar la prestación y, al mismo tiempo, continuar vinculados a su actividad profesional durante más tiempo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / Cesar Vallejo Rodriguez / Europa Press

Pensionistas y declaración de la Renta: ¿Quién está obligado y qué cambia en 2025?

Los jubilados que cobren menos de 22.000 euros al año y tengan un único pagador no están obligados a presentar la declaración de la Renta. Ese umbral baja hasta los 15.876 euros si reciben más de 1.500 euros anuales procedentes de un segundo pagador, según advierten expertos en jubilación de CaixaBank. Los pensionistas no contributivos quedan directamente exentos, ya que su cuantía no alcanza los límites establecidos.

La Agencia Tributaria fija el mínimo del contribuyente general en 5.500 euros anuales, pero reconoce tramos superiores para los mayores: 6.700 euros para los que superen los 65 años y 8.100 euros para los mayores de 75. Son cifras clave que deben tener muy presentes quienes se jubilen este año y afronten por primera vez la declaración como pensionistas.

En cuanto a la jubilación anticipada, la gran reivindicación de muchos futuros pensionistas sigue siendo poder adelantarla sin que se apliquen coeficientes reductores que mermen su pensión. El Gobierno ha regulado el procedimiento a través del Real Decreto 402/2025, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que cualquier avance en la edad de jubilación llevará aparejado un incremento en la cotización conforme "al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema". Existen, no obstante, excepciones: trabajadores con una discapacidad del 65% o bomberos con más de 35 años de servicio pueden acogerse a condiciones especiales.