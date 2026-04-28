Murcia decidirá cuál es la mejor tarta de queso de España en un campeonato abierto al público en el Jardín Chino

Hay planes que merece la pena apuntar en el calendario con rotulador rojo. Murcia va a ser, dentro de pocas semanas, el centro de una competición gastronómica que está arrasando allá donde aterriza. Se llama The Champions Cheesecake y, como su nombre indica, esto va de tartas de queso. Muchas tartas de queso. Y todas compitiendo por un único título: la mejor de España.

El evento no llega de nuevas. Esta es ya su tercera edición, después de haber dejado huella en Las Rozas y Leganés. Solo en esas dos paradas, el campeonato reunió a más de 100.000 personas. Una cifra que da una idea muy clara de lo que puede esperarse cuando el Jardín Chino abra sus puertas a los murcianos.

Cuatro días para elegir a la mejor

La cita está fijada del 28 al 31 de mayo, y durante esos cuatro días, 14 de los mejores obradores del país competirán con sus creaciones más ambiciosas. Cada uno llega a Murcia con dos propuestas bajo el brazo: una 'Tarta Clásica', fiel a la receta de toda la vida, y una 'Tarta Innovadora', donde la creatividad manda por encima de cualquier otra cosa. Dos categorías, un mismo objetivo: conquistar al murciano en cada bocado.

Pero lo que de verdad hace diferente a este campeonato es que aquí no hay jurado profesional que decida nada. El ganador lo elige el público. Los asistentes prueban, comparan sabores y votan escaneando un código QR incluido en su ticket, puntuando cinco aspectos concretos: sabor, textura, presentación, originalidad y base. Una experiencia que va mucho más allá de comerse una tarta.

The Champions Cheesecake en Leganés. / The Champions Cheesecake

Entrada libre para todos los murcianos

Y la mejor noticia para el bolsillo: el acceso al recinto es completamente gratuito. Cualquier murciano puede pasarse por el Jardín Chino, empaparse del ambiente, descubrir obradores de toda España y dejarse sorprender por recetas que probablemente no ha probado nunca. Eso sí, hincarle el diente a las tartas tiene su precio aparte, que cada obrador establece de forma independiente.

Campeones con cartel que vuelven a competir

Los títulos a defender vienen con mucho nivel. En la primera edición, celebrada en Las Rozas, Materia Pedro Trujillo firmó un doblete memorable con 'La Manchega' en la categoría clásica y con 'La Reina', una tarta innovadora con torrija caramelizada, que no dejó indiferente a nadie. En Leganés, La Gula de Ibiza triunfó en la categoría innovadora con 'Pecado Capital', un cheesecake de pistacho con capa de chocolate blanco, mientras que el valenciano 22 Grados se llevó la categoría clásica con su aplaudida 'La Quesona'.

Algunas de esas tartas ganadoras repetirán en Murcia. Junto a ellas, nuevos sabores, nuevos obradores y nuevos retadores dispuestos a plantar cara a los campeones. El Jardín Chino tiene todos los ingredientes para convertirse, durante cuatro días, en el escaparate dulce más goloso del país. Solo falta que los murcianos se animen a decidir quién se lleva la corona.