Luto negro sobre el suelo en memoria de los trabajadores fallecidos en la Región: "Tiraos y que se vea para que no vuelva a ocurrir"

"Algo se tiene que estar haciendo mal en la Región de Murcia cuando han aumentado un 63% las muertes de trabajadores en el ámbito laboral o in itinere entre 2024 y 2025 y, sin embargo, a nivel nacional han descendido un 8%". Comisiones Obreras y UGT en la Región de Murcia llevaron este martes su protesta frente a la sede de la Dirección General de Trabajo para rendir homenaje y visibilizar la muerte de hasta 37 trabajadores durante el pasado año en nuestra Comunidad, así como a los 8 que también han perdido la vida en lo que llevamos de año.

Unas "intolerables" muertes que habrían sido "totalmente evitables" si se hubiese dotado de más prevención a las empresas y a la Administración con más fondos económicos y personal, denunció Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región. "Hablamos de personas que han ido a trabajar y no han vuelto a sus hogares. Son muchas vidas truncadas, que han dejado huérfanos y familias totalmente destrozadas", alertaba Paqui Sánchez, secretaria general de UGT. Junto a ellas, decenas de miembros de ambas organizaciones sindicales se reunían en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para rendir "tributo" de negro a estos fallecidos con diversas cartulinas que mostraban un mensaje de concienciación.

Tras la lectura de un manifiesto, muchos de ellos escenificaron en el suelo, a las puertas del centro regional de Trabajo, la muerte de estas personas: "Tiraos al suelo, hacedlo para que se vea y que no vuelva a ocurrir", alentaba Sánchez. El aplauso en memoria de estas personas rompía los segundos de silencio sobre el asfalto. Para los sindicatos, es "inconcebible" que a día de hoy la Región siga contando con estos índices de mortalidad: "Las exigencias y los abusos están provocando enfermedades de salud mental y un alto índice de suicidios a nivel nacional", decía Sánchez.

Lamentan que otras ocho personas ya han perdido la vida en la Comunidad en lo que llevamos de año en el ámbito laboral

Asimismo defendieron la lucha por mejorar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a nivel nacional, cuyo anteproyecto se aprobaba este martes en el Consejo de Ministros, pero que tiene que salir adelante: "No podemos justificar a los partidos que se oponen a que los trabajadores lleguen a casa vivos, cansados, pero vivos", denunciaron. En este sentido, recordaron la importancia de modificar el reconocimiento de las enfermedades profesionales. En España solo está reconocido un 4% de las enfermedades profesionales, cuando en Europa se sitúan entre el 10% y el 14%.

Aprovecharon también su intervención para lamentar que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región (ISSL) de El Palmar está "prácticamente desmantelado", con apenas una docena de trabajadores que están llevando a cabo la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028: "Es inviable y no es operativo".

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Asimismo Pablo Alarcón, secretario de Salud Laboral de CCOO, aseguró que existe un alto índice de cáncer ligado a la actividad laboral que no está reconocido en España. "La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo señala que entre el 4% y el 15% de los cánceres diagnosticados en España están causados por el ámbito laboral. Si trasladamos esos datos a la Región de Murcia, estaríamos hablando de entre 400 y 800 cánceres", advirtió.

Por sectores, Alarcón explicó que estos casos, aunque aumentan en la construcción a nivel nacional, disminuyen en la Región, pero sí que crecen en servicios y, sobre todo, en el agroalimentario "por el alto grado de temporalidad y las condiciones laborales".

Un momento de la concentración frente a las puertas de Trabajo. / Israel Sánchez

Delegados de prevención en empresas

Otra asignatura pendiente que reclamó es la figura del delegado de prevención dentro de las empresas que ayudase a facilitar la información, la consulta y la participación en todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo: "Ese aspecto tampoco se lleva a cabo en el 99% de las empresas porque no están preparadas para abarcar la planificación e integración de la cultura preventiva dentro de las empresas al tener menos de 20 trabajadores", lamentó Alarcón, añadiendo que "gestionar la prevención exige técnicos muy especializados".

Servicios y agroalimentación concentran parte del aumento de accidentes por sectores

Por su parte, su homóloga en UGT, Encarna del Baño, reiteró que existen "accidentes evidentes" los accidentes in itinere, que se podrían reducir "mejorando el transporte público" y haciendo que las empresas "se hagan cargo del transporte" de sus trabajadores y trabajadoras a los polígonos industriales. "No es posible que haya un coche por trabajador", aseguró. Tras ello, quiso recordar la presión que sufren muchos empleados "derivada de los bajos salarios y las malas condiciones laborales. El año pasado murieron 10 personas por infarto o accidentes cerebrovasculares".

Podemos carga contra el "estado ruinoso" del ISSL en El Palmar

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exigió al Gobierno regional un "plan de choque contra la siniestralidad laboral" que incluya “doblar el número de inspecciones y aprobar ayudas específicas a las familias de los fallecidos y heridos en accidentes laborales, similares a las que reciben las víctimas del terrorismo o la violencia de género". Asimismo, la portavoz morada denunció que la sede del organismo encargado de prevenir esos accidentes y de investigarlos, el ISSL "se encuentra cerrado y en estado de ruina".

"El Gobierno regional ha tenido que echar el cierre y sacar de aquí a los inspectores y al resto de personal deprisa y corriendo porque el estado del edificio supone un peligro grave e inminente. Esto es lo que preocupa a López Miras la seguridad en el trabajo. No hay mayor ejemplo de su dejadez", manifestó Marín.