El impulso de la Región a la economía azul gana músculo con nuevas alianzas institucionales

La colaboración entre administraciones es esencial para promover la estrategia científica vinculada al mar. Aunque muchas de las líneas ya estaban en marcha, la reunión celebrada este entre responsables autonómicos y estatales deja entrever un intento de acelerar proyectos clave y darles mayor proyección nacional e internacional.

El Gobierno regional y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han reforzado su sintonía con el objetivo de consolidar el liderazgo en investigación marina y economía azul. En el encuentro, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno, repasaron el estado de iniciativas estratégicas que, si bien no son nuevas, sí atraviesan una fase decisiva.

Uno de los puntos centrales fue la evolución del Plan Complementario Thinking Azul, que ya ha movilizado más de 50 millones de euros en siete comunidades autónomas. Ambas partes coincidieron en que el programa ha logrado articular una red científica sólida en torno al medio marino, aunque ahora el reto pasa por traducir ese conocimiento en aplicaciones más visibles. Según fuentes autonómicas, se pretende "dar un salto cualitativo en la transferencia de resultados al tejido productivo".

Las tres líneas estratégicas del plan —observación del medio marino, acuicultura sostenible y economía azul— se mantienen como pilares, pero con un enfoque más orientado a resultados. En este sentido, se subrayó la necesidad de reforzar la monitorización del litoral y avanzar hacia modelos de acuicultura "más inteligentes y de precisión".

El proyecto OM2

Más allá de Thinking Azul, la reunión sirvió para poner el foco en infraestructuras que aspiran a convertirse en referentes. Entre ellas destaca el futuro centro OM2, previsto en las antiguas instalaciones del aeropuerto de San Javier. El consejero defendió que este espacio permitirá concentrar capacidades científicas y tecnológicas en torno al Mar Menor y lo definió como "una infraestructura única en España".

En la misma línea, también se abordó el desarrollo de la infraestructura científica IDISOM, diseñada para mejorar la observación, análisis y predicción del medio marino. Este proyecto, aún en fase de despliegue, busca reforzar la participación en redes científicas nacionales e internacionales y podría convertirse en una herramienta clave para anticipar cambios en ecosistemas sensibles.

Aunque gran parte de los proyectos ya estaban anunciados, el encuentro deja un mensaje claro: la prioridad ahora no es tanto diseñar nuevas iniciativas como consolidar las existentes y acelerar su ejecución. El propio consejero insistió en que la hoja de ruta pasa por combinar "excelencia científica, colaboración institucional y aplicación directa al territorio".

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La reunión concluyó con el compromiso de las administraciones de seguir alineando esfuerzos en investigación y universidades, en un contexto en el que la sostenibilidad y la innovación se perfilan como ejes estratégicos para el desarrollo regional.