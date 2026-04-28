La importancia del viaducto del AVE a su paso por Alhama: evita 'romper' el municipio y reduce el riesgo de inundaciones

El delegado del Gobierno destacó este martes en Alhama la "inversión histórica" del Gobierno de España para modernizar la red de ferrocarril de la Región de Murcia. Durante una visita a las obras de la Alta Velocidad, Francisco Lucas manifestó que dicha inversión es especialmente importante en Alhama de Murcia, y citó el viaducto y la nueva estación como dos de las infraestructuras más importantes del proyecto a su paso por la localidad.

"Desde 2018, el Gobierno de España ha adjudicado más de 2.350 millones de euros para la modernización de la red ferroviaria de la Región. Ha triplicado la inversión respecto a la etapa anterior del Partido Popular. Hace ocho años no había ningún proyecto del Corredor Mediterráneo hecho. Ahora, la situación es diferente. Todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería están terminados o en ejecución", resaltó.

Avance de las obras para completar el Corredor Mediterráneo entre Algeciras y la frontera francesa en los últimos ocho años, según el balance del Ministerio de la pasada semana.. / Ministerio

Conexión clave para el Corredor Mediterráneo

Lucas señaló que el viaducto de Alhama, que tiene 1,94 kilómetros de longitud y resulta fundamental para garantizar la movilidad en la zona y reducir el riesgo de inundaciones, es uno de los más importantes del Corredor en el tramo Murcia-Almería.

Hace apenas un par de semanas se llevaba a cabo la prueba de cargas de la infraestructura con decenas de camiones,una práctica habitual en obras de Alta Velocidad para comprobar deformaciones y comportamiento de la estructura antes de su puesta en servicio. "¿Habíais visto alguna vez algo así? Seguro que no", presumía en redes el propio ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Este viaducto es la pieza que permite que la Alta Velocidad pase por Alhama sin 'romper' el municipio. Al elevar el tren, se mantiene la conectividad total a nivel de suelo para peatones, ciclistas y vehículos. Además, tiene una función crítica de permeabilidad hidráulica, pues, al sobrevolar la zona, se minimiza el impacto sobre la red de drenaje natural de la huerta y se mejora la respuesta ante posibles avenidas de agua, protegiendo así al casco urbano”, manifestó.

Respecto a la nueva estación de Alhama, el delegado del Gobierno explicó que se ha diseñado pensado en el municipio, completamente integrada en su realidad social y económica, preparada para un doble tráfico (personas y mercancías), preparada para el clima y el paso del tiempo e integrada en otros modos de transporte, bicicletas, vehículos motorizados y viandantes.