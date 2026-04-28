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Solidaridad

El IES Ingeniero de la Cierva se vuelca con el comedor de Jesús Abandonado

El centro recauda 386 euros a través de un mercadillo solidario para ayudar a personas necesitadas

Mercadillo solidario organizado por el IES Ingeniero de la Cierva.

Mercadillo solidario organizado por el IES Ingeniero de la Cierva. / L. O.

La Opinión

La Opinión

Un año más la familia del IES Ingeniero de la Cierva ha querido mostrar su solidaridad con el Patronato de Jesús Abandonado, una fundación referente de solidaridad y compromiso en Murcia, trabajando más de cuarenta años para acoger a las personas en situación de necesidad.

Es por ello que los alumnos y docentes del centro montaron un mercadillo solidario para recaudar fondos y donarlo a su Comedor Social. Este vendió enseres donados por profesores, alumnos y padres a uno, dos o tres euros.

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En total se recaudaron 386 euros para «ayudar a las personas necesitadas y sin techo que acuden a la cola del comedor cada día para recibir su ración».

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