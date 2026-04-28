El IES Ingeniero de la Cierva se vuelca con el comedor de Jesús Abandonado

Un año más la familia del IES Ingeniero de la Cierva ha querido mostrar su solidaridad con el Patronato de Jesús Abandonado, una fundación referente de solidaridad y compromiso en Murcia, trabajando más de cuarenta años para acoger a las personas en situación de necesidad.

Es por ello que los alumnos y docentes del centro montaron un mercadillo solidario para recaudar fondos y donarlo a su Comedor Social. Este vendió enseres donados por profesores, alumnos y padres a uno, dos o tres euros.

Noticias relacionadas

En total se recaudaron 386 euros para «ayudar a las personas necesitadas y sin techo que acuden a la cola del comedor cada día para recibir su ración».