Gran afluencia de alumnos en la apertura de mesas electorales para decidir el futuro de la UMU

Largas colas de alumnos han protagonizado este martes la apertura de las mesas electorales en la Universidad de Murcia (UMU) en una jornada en la que se debe decidir el futuro de la institución universitaria para los próximos seis años.

En esta segunda vuelta se miden dos de los cinco candidatos que se presentaron a los comicios, los dos que lograron mayor respaldo en la primera vuelta celebrada el pasado 21 de abril: Alicia Rubio y Samuel Baixauli.

Ambos "han hecho mucha campaña en estos últimos días, tocando puerta por puerta", afirmaba este martes a primera hora una profesora -que prefiere mantener su anonimato- mientras esperaba en la cola para depositar su voto en las mesas instaladas en Derecho, en el Campus de la Merced de Murcia.

Alicia Rubio, candidata a rectora, en el momento de depositar su voto / L.O.

Apertura de las mesas puntual y sin incidencias

En esta ocasión, las 49 mesas electorales han abierto puntuales y sin incidentes, tal y como confirma la Junta Electoral Central, encargada de velar por el desarrollo de la jornada y del recuento que se iniciará una vez que cierren todas ellas a las 18.30 de la tarde.

En la mesa del Decanato de la Merced, donde está llamado a votar todo el personal del Grupo D, PTGAS (personal técnico, de gestión, administración y servicios) abrían a las 10.30 en punto, tal y como señala su presidente, José María Puigcerver, quien afirma que en esta ocasión "hemos contado con la experiencia previa de la semana pasada y hemos llegado media hora antes para prepararlo todo".

Carlota Rodríguez y Paula Ramírez, estudiantes de 4º curso de Derecho, reconocen que están viendo mucho movimiento de alumnos, "aunque los de nuestro curso no se están implicando porque dicen que para lo que les queda en la universidad no les merece la pena".

Paula no lo ve así: "No podemos mirar para otro lado porque estemos en cuarto, hay que participar y desde Derecho, una titulación en la que hay muchas mujeres, debemos empujar".

Samuel Baixauli, candidato a rector, a votado en la facultad de Economía y Empresa / L.O.

El periodo de exámenes incentiva el voto de estudiantes

En este martes electoral las bibliotecas de la Universidad de Murcia están llenas al acercarse periodo de exámenes y esto "también puede estar influyendo en que estén viniendo más alumnos a votar porque las clases se han reducido", señala otra docente mientras prepara el sobre para depositarlo en la urna.

La similitud entre las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta y lo ajustado de las previsiones eran temas muy discutidos en las primeras horas de la jornada electoral en los pasillos de la Merced, donde tanto profesores como alumnos se pronunciaban en esta dirección.

En los pasillos se veían corrillos de docentes analizando los pros y contras de los dos candidatos y de sus propuestas.

Jesús Pacheco, doctorando de la UMU, lamenta que los dos candidatos al Rectorado de la universidad que han llegado a la votación final pertenezcan a la misma facultad, Economía y Empresa. "Los dos son de Económicas y tienen programas muy parecidos, por lo que no creo que notemos muchos cambios si sale uno u el otro", añadiendo que "al final son los mismos perros con diferentes collares".

"Hay más afluencia que la semana pasada a la misma hora", indica uno de los interventores de Derecho

Uno de los interventores de Derecho, donde se vota a los grupos A, B y C, apunta que están viendo mucha participación, "hay más afluencia que la semana pasada a la misma hora”, algo que celebra.

Este martes están llamadas a votar más de 32.200 miembros de la comunidad universitaria y habrá que ver el respaldo que logran los candidatos, tras la participación historia de la primera vuelta la semana pasada, donde se rozó el 26%.

Concretamente, se logró una participación del 25,96%, frente al 10,1% de las últimas elecciones de 2022. Sin embargo, en aquella ocasión únicamente había un candidato, José Luján, que optaba a la reelección.

Las cifras se podrían comparar en este caso con las elecciones de 2018 cuando, al igual que en este 2026, se presentaron cinco candidatos -Pablo Artal, José Antonio Gómez, Pedro Lozano, José Luján y Emilio Martínez- y en las que la participación sí que fue récord llegando al 21% del total de electores.

Este martes están llamadas a votar más de 32.200 miembros de la comunidad universitaria / Ana García

Rubio y Baixauli depositan el voto

A primera hora de este martes han depositado su voto para la segunda vuelta de estas elecciones al Rectorado de la UMU los dos candidatos, Alicia Rubio y Samuel Baixauli, quienes lo han hecho en las mesas instaladas en la propia Facultad de Economía y Empresa, de la que ambos son catedráticos.

A partir de ese momento, ambos pasarán la jornada electoral con los respectivos miembros de sus equipos analizando el desarrollo de las votaciones y, a última hora, el recuento.