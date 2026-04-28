El empleo en la Región de Murcia alcanza su máximo histórico en un primer trimestre con 717.000 ocupados

Máximo histórico de personas trabajando en la Región de Murcia en el primer trimestre del año con 717.000 ocupados. Así lo señalan los datos la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE): en la Comunidad se crearon 5.500 puestos de trabajo durante enero, febrero y marzo, llevando el total de ocupados a esta cifra máxima, la más alta desde que hay registros en un primer trimestre.

La EPA también señala que el paro bajó en 1.200 personas en el primer trimestre en la Región, la cifra más baja por comunidades autónomas, hasta los 87.200 desempleados, un 1,4% menos que el trimestre anterior, según los mismos datos. Con la bajada del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la Región y la tasa de paro se sitúa en 10,84%. Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en la Región de Murcia (16 veces) mientras que ha bajado en 8 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 804.200 personas en la Región, tras aumentar en los últimos tres meses en 4.200 personas (+0,52%).

En el último año, el paro se ha reducido en 12.300 personas (-12,4%) en Murcia y se han creado 40.900 empleos (+6%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 28.600 personas (+3,7%).

El desempleo juvenil aumenta en 3.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa en un 27,76%

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 5.400 mujeres (+11,7%), frente a un retroceso del paro masculino de 6.700 parados (-15,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 51.500 y la tasa de paro femenino en el 14,17% . Por su parte, 35.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,1%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Murcia aumentó en 3.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,76%.

Contratos estables y 'tirón' del sector privado

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.300 personas en el primer trimestre en la Región y el de temporales se redujo en 8.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 618.000 personas, de los que 513.400 tenían contrato indefinido (el 83,07%) y 104.600, temporal (el 16,93%).

Mientras que el sector privado generó 12.200 puestos de trabajo en Murcia, un 2,06% más, hasta un total de 604.400 ocupados, el sector público destruyó 6.700 puestos de trabajo, un -5,62% menos, hasta un total de 112.600 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 5.300 personas en el primer trimestre (+0,85%) en la Comunidad hasta los 627.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 200 (+0,22%), hasta sumar 89.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en 'Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año', 8.900 menos (-22,19%); Agricultura, 3.400 menos (-37,36%); Industria, 700 menos (-12,28%), mientras que se incrementó en Servicios, 11.600 más (+39,6%); Construcción, 200 más (+5,26%)

Líderes en la caída del desempleo

Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y la Región de Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

Noticias relacionadas

En cuando al empleo, Canarias (+17.000) y Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.