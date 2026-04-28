Confirmado: España cambia la forma de pagar desde el 18 de mayo: los murcianos tendrán derecho a usar Bizum en tiendas físicas

El móvil ya hace tiempo que dejó de ser solo un teléfono. Es el despertador, la agenda, el mapa y, cada vez más, la cartera. Y si faltaba algún paso para completar esa transformación, Bizum acaba de anunciarlo: a partir del 18 de mayo de 2026, pagar en una tienda física será tan sencillo como acercar el teléfono al datáfono.

La plataforma, que conquistó España como herramienta para mandarse dinero entre amigos (la cena de cumpleaños, la entrada del cine, el café de turno) lleva años evolucionando hacia algo mucho más ambicioso. Primero llegaron los pagos en comercios online. Ahora da el salto definitivo al mundo físico, el que todavía mueve la mayor parte del consumo diario.

La entrada no será simultánea para todos los usuarios. En un primer momento, el servicio estará disponible exclusivamente para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. El resto de entidades se incorporarán de forma gradual en los meses siguientes, en un despliegue que pretende ser ordenado pero progresivo.

¿Cómo funciona exactamente?

El sistema no supone una revolución técnica para el usuario, sino más bien una extensión lógica de lo que ya conoce. Bastará con abrir la aplicación del banco o usar Bizum Pay (una versión específica que funciona como una tarjeta digital integrada en el monedero del móvil) y acercar el dispositivo al terminal de pago mediante tecnología NFC, la misma que ya usan las tarjetas 'contactless'.

La diferencia clave está en lo que ocurre detrás: el dinero pasa directamente de una cuenta a otra a través del número de teléfono, sin pasar por los grandes intermediarios internacionales. Dicho de otro modo, sin Visa. Sin Mastercard.

Un golpe en la mesa frente a las grandes redes de pago

Y ahí está precisamente la apuesta estratégica de fondo. Bancos y comercios llevan años pagando comisiones millonarias a las plataformas de pago internacionales que dominan el mercado. Bizum se presenta como una alternativa europea y soberana que puede reducir esa dependencia.

Para los establecimientos, las ventajas son concretas: el dinero llega de forma prácticamente inmediata, lo que mejora su liquidez sin esperar los ciclos de liquidación habituales. Eso sí, el servicio no será gratuito (los comercios asumirán una comisión), aunque se espera que sea más ajustada que la de los métodos tradicionales.

El efectivo, cada vez más lejos

El contexto no es casual. El dinero en efectivo lleva años perdiendo terreno en España y en buena parte del mundo frente a la tarjeta y, especialmente, frente al pago con móvil. Bizum, con millones de operaciones diarias entre usuarios de distintas entidades, ya forma parte de los hábitos financieros de los españoles. El reto ahora es trasladar esa confianza al mostrador de cualquier tienda.

La fecha está marcada en el calendario: 18 de mayo. A partir de ese día, dejar la cartera en casa dejará de ser un descuido para convertirse en una opción perfectamente válida.