El colegio San Vicente de Paúl se hace con el título nacional de ciberseguridad

El colegio San Vicente de Paúl de Cartagena ha resultado ganador de la séptima edición de la National Cyber League de la Guardia Civil en su modalidad pre-amateur, celebrada con el fin de concienciar y formar a los alumnos de 4º de ESO sobre un uso más seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, felicitó a los equipos vencedores de esta VII edición de la Ciberliga de la Guardia Civil. El primer clasificado ha sido el equipo ‘Pandilla Pepinillo’ del colegio San Vicente de Paúl de Cartagena. El subcampeón fue el ‘Baelo Wide Web’ del IES Baelo Claudia de Algeciras (Cádiz), mientras que el tercer puesto fue para el equipo ‘Augusto I’ del IES Augusto González de Linares (Cantabria).

En total, 32 equipos finalistas compitieron el pasado jueves en la fase final celebrada en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Mercedes González mencionó que esta iniciativa nació con la pretensión de difundir y extender la cultura de la ciberseguridad como una de las herramientas más poderosas para hacer frente a la cibercriminalidad y que, apenas 7 años después, se ha convertido en una referencia en el ámbito de la ciberseguridad educativa en España. “Como sabéis, en la actualidad, 2 de cada 10 delitos que se registran en nuestro país, se producen en el ámbito ciber”, comentó.

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En este contexto, la directora general indicó que, en los últimos 10 años, las estafas informáticas han crecido un 513% y que hablar de ciberseguridad no es un terreno exclusivo de hackers o expertos informáticos, sino de todos sin distinción de edades, sexo o procedencia. “Debemos tener inoculada esta práctica, porque buena parte de nuestro día a día transcurre on line, delante de una pantalla. Las nuevas tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance, nos abren un mundo de posibilidades increíble, que debemos de transitar con responsabilidad, protegiéndonos y actuando con criterio”.