Cierran las urnas en la UMU con una bajada en la participación hasta el 21,16%

Tras ocho horas ininterrumpidas de votación, las 49 mesas electorales distribuidas por los distintos campus de la Universidad de Murcia (UMU) cerraban a las 18.30 de la tarde para iniciar el recuento del que saldrá el nombre del nuevo rector o rectora para los próximos seis años: Samuel Baixauli o Alicia Rubio.

En esta ocasión, la participación ha estado casi cinco puntos por debajo de la que se registró hace una semana en la primera vuelta, ya que ha acudido a votar el 21,16% de los miembros de la comunidad universitaria con derecho a voto frente al 25,96% que lo hizo hace siete días.

En todos los grupos de votantes la asistencia a las urnas se ha visto ligeramente reducida respecto a la primera vuelta, siendo del 83,64% en el Grupo A -catedráticos y profesorado permanente-; del 47,72% en el Grupo B -PDI, personal docente e investigador-; del 14,48% en el Grupo C -estudiantes-; y del 82,31% en el Grupo D -PTGAS, personal técnico, de gestión, administración y servicios-.

Un 14,36% de participación a mediodía

La participación en las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia se situaba a las 14.00 horas en el 14,36%, una cifra muy similar a la registrada en la primera vuelta celebrada hace justo una semana, cuando a esa misma hora alcanzaba el 15,04%.

En esta cita 32.251 personas estaban llamadas a votar para elegir entre las dos candidaturas que obtuvieron más apoyos en la primera vuelta: Alicia Rubio y Samuel Baixauli.

El dispositivo electoral ha contemplado la instalación de 49 mesas distribuidas por los distintos campus universitarios. De ellas, siete han estado destinadas específicamente al PTGAS y se han ubicado en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar. Además, una de estas mesas ha tenido carácter itinerante para facilitar el voto del personal en sedes como el campus de Ciencias del Deporte en San Javier, el de Ciencias Sociosanitarias en Lorca y la Escuela de Osteopatía.