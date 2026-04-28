Las agresiones a sanitarios y el programa de cribado de cáncer de mama se reparten el protagonismo en la Asamblea

La Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y el programa de cribado de cáncer de mama protagonizarán los debates de la Asamblea Regional de la próxima semana.

El lunes y martes se celebran las audiencias legislativas necesarias para avanzar en la tramitación de la futura norma, impulsada por el Grupo Popular, que impondrá multas de hasta 600.000 euros a los agresores a sanitarios. El presidente del Colegio de Médicos, la presidenta del Colegio de Enfermería y el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública acudirán los días 4 y 5 de mayo, junto a los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y Satse.

Audiencias para la Ley sobre sanciones a agresores a sanitarios La Comisión de Sanidad y Política Social celebrará la semana que viene las audiencias legislativas sobre la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia. El lunes 4 de mayo tendrán lugar las siguientes: A las 9 horas, Francisca Sánchez Salmerón, secretaria general de UGT Región de Murcia

A las 10 horas, Francisco Miralles Jiménez, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia

A las 11 horas, Miguel Ángel López Lozano, secretario general de Sanidad de CCOO Región de Murcia Estas audiencias legislativas continuarán el martes 5 de mayo: A las 9 horas, Abel Jaime Novoa Jurado, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia

A las 10 horas, Amelia Corominas García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia

A las 11 horas, Pablo Fernández Abellán, secretario general de SATSE Región de Murcia

A partir del miércoles, los problemas del programa de cribado de cáncer de mama que denuncia la izquierda coparán el debate. En la sesión de impulso, la coalición Podemos-Izquierda Unida defenderá una moción que solicita al Ejecutivo autonómico la adopción de medidas urgentes para la mejora del programa, después de la publicación de un informe de la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado del Cáncer de Mama, que evidencia retrasos evitables en el diagnóstico del 10% de los tumores del cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia.

"La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma en la que menos pruebas complementarias se hacen en comparación con la media nacional", afirmó el diputado de IU-V, José Luis Álvarez-Castellanos, quien achaca esa realidad a que "muchas de esas pruebas están externalizadas". El Grupo Mixto solicita, entre otras medidas, hacer una auditoría completa en el plazo de tres meses sobre el funcionamiento del programa.

El PSRM llevará por segunda semana consecutiva una moción sobre vivienda

El jueves será el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien volverá a la sesión de control para explicar, a petición del Grupo Socialista, por qué se ha paralizado la ampliación de este programa de cribado.

La vivienda será otro de los grandes temas que se tratarán la semana que viene. El PSOE defenderá el miércoles una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que propone la creación de un aval joven al alquiler destinado a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Este mismo miércoles, los socialistas debaten otra moción sobre la creación de una ayuda de 36.000 euros a fondo perdido destinada a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda.

"Desde el PSRM proponemos todas las semanas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, pero López Miras se niega a hablar con el Partido Socialista. Prefiere estar dándole vueltas a una ley, haciendo paripés para finalmente aceptar todas y cada una de las exigencias de Vox", señaló la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, quien se preguntó "qué ha hecho López Miras" con los más de 240 millones de euros destinados a solucionar el problema de la vivienda enviados por el Gobierno de España desde 2018.

Vox llevará una iniciativa para poner en marcha mecanismos para paralizar la regularización de inmigrantes

El PP defenderá una moción en Pleno sobre la Declaración de Interés Regional de la Comunidad para el establecimiento de Riegos Sociales sobre superficies actualmente de secano y solicitud al Gobierno de la Nación de su inclusión en el cuarto ciclo de planificación hidrológica.

Vox, por su parte, llevará una iniciativa para poner en marcha mecanismos para paralizar la regularización masiva de inmigrantes propuesta por Pedro Sánchez. Su portavoz en la Cámara, Rubén Martínez Alpañez, animó al resto de grupos parlamentarios a "poner en marcha criterios tales como el de prioridad nacional".

Asimismo, los de Abascal defenderán otra moción "para poner encima de la mesa la gran problemática que tenemos sobre el estado de las carreteras en la Región de Murcia". Alpañez denunció la existencia de "infinidad de puntos negros" y que, "desde que salió Vox de la Consejería de Fomento, no se ha invertido ni un euro en eliminarlos".

Tira y afloja entre PP y Vox por la vivienda

El portavoz de Vox informó de que su partido aún no ha obtenido respuesta sobre las últimas condiciones que los de Abascal pusieron encima de la mesa para sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible: la prioridad nacional.

Su homólogo 'popular', Joaquín Segado, señaló que en su grupo parlamentario se van a tomar "el tiempo que sea necesario para estudiar ese texto" y "posiblemente también" para "introducir, quizás, alguna nueva modificación".

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Explicó que esta ley que ha propuesto el Partido Popular incide en "favorecer la oferta y que sea más fácil poder construir", por lo que espera que todos los grupos apoyen esa iniciativa.