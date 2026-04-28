Cambios en la plantilla de enfermería del SMS: más de 600 enfermeras se trasladan de puesto de trabajo

La plantilla de enfermería del Servicio Murciano de Salud (SMS) cambiará de forma muy importante en las próximas semanas cuando tomen posesión de sus nuevos puestos las más de 600 profesionales que han logrado nuevo destino en el gran concurso de traslados de la categoría que acaba de finalizar.

La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, firma la resolución publicada este martes y con la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados abierto y permanente para la categoría de diplomado sanitario no especialista, opción Enfermería, que se realiza en su ciclo inicial de implantación. Esto implica que se ponen en marcha por primera vez los traslados abiertos y permanentes para los enfermeros de la Sanidad murciana, quienes podrán beneficiarse de esta movilidad dos veces al año, al realizarse nuevos cortes de adjudicación de plazas de traslados cada seis meses.

Los enfermeros son el colectivo más numeroso dentro del sistema sanitario, lo que ha llevado a que este primer concurso de traslados se demorara en el tiempo debido al trabajo y burocracia que implica, un proceso que arrancó durante mayo del pasado año 2025. En concreto, se han presentado cerca de un millar de profesionales a esta convocatoria, de los que un total de 605 enfermeros cambiarán de destino próximamente al aparecer en la lista definitiva de aspirantes con plaza. Fuera, quedan los restantes.

Un millar de profesionales se ha presentado a la convocatoria

Según la resolución a la que ha accedido La Opinión, los más de 600 enfermeros que han logrado plaza de traslado corresponden tanto al ámbito de Atención Primaria (AP) como de hospitalaria y servicios de Urgencias, lo que implica una reorganización total de la categoría.

El presidente del sindicato de enfermería Satse Región de Murcia, Pablo Fernández, reconoce que "se trata de un paso muy importante que los enfermeros llevan esperando desde hace años". En este caso, indica que "este ciclo inicial abre los concursos de traslados abiertos y permanentes a los enfermeros, que podrán optar a las plazas dos veces al año, con una nueva convocatoria prevista el próximo mes de noviembre".

Fernández recuerda que hasta la puesta en marcha del nuevo modelo de traslados, "la enfermería ha estado esperando incluso años sin que se convocaran nuevas plazas, lo que impedía las opciones de movilidad y de conciliación para los profesionales". No obstante, "ahora dispondrán de más opciones para lograr un acercamiento a su domicilio".

La resolución del Servicio Murciano de Salud detalla que los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que la renuncia venga motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad convocado por otra Administración Pública. Este mismo año, el SMS ha publicado también resoluciones de concursos de traslados en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría de Atención Primaria.