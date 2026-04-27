Mula, Calasparra y Los Alcázares exigen financiación para proteger el patrimonio turístico de la Región de Murcia

Dinero. Esta es, sin duda, la principal exigencia con la que los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares acudieron este lunes a la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional, que se reunió en una triple sesión, iniciando el proceso de audiencias legislativas sobre el Proyecto de Ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley de Turismo.

El primero en comparecer fue el regidor muleño, Juan Jesús Moreno, quien reclamó que la nueva ley sea "valiente" y contemple tres ejes fundamentales: financiación ligada a la protección, agilidad burocrática para facilitar inversiones y actuaciones en entornos protegidos, y una diferenciación específica para el turismo de interior, con necesidades distintas a las del turismo de sol y playa.

Juan Jesús Moreno subrayó el papel del turismo de interior "como motor económico y social para la Región"

Entre las medidas planteadas, defendió la creación de un fondo de garantía patrimonial con asignación anual, mecanismos para que parte del retorno turístico revierta en la conservación, y procedimientos ágiles para actuaciones de mejora o emergencia, evitando que la norma se convierta en una nueva carga administrativa para los ayuntamientos. "El patrimonio no se pone en valor con discursos, sino con regulación y financiación, subrayando el papel del turismo de interior como motor económico y social para la Región", afirmó.

A continuación, compareció la alcaldesa de Calasparra, Teresa García Sánchez, quien centró su intervención en la importancia de que esta norma incorpore "criterios flexibles que permitan la innovación y la calidad de la oferta turística, y no solamente el tamaño; categorías adaptadas a la diversidad de nuestra tierra, porque no pueden competir los recursos, la promoción, la accesibilidad, las infraestructuras de un pueblo pequeño con los de una ciudad; y un modelo de colaboración público-privada, donde las empresas y profesionales tengan voz y apoyo".

Teresa García demanda "una inversión justa que no discrimine a ningún municipio"

García Sánchez considera que el Proyecto de Ley es bueno, pero incompleto: "Desde los municipios no queremos más etiquetas vacías, queremos apoyo efectivo, flexibilidad y una inversión justa que no discrimine a ningún municipio, ni por color político ni por tamaño", manifestó, lamentando que "el Gobierno de López Miras vuelve a cometer el mismo error de siempre: crear títulos, medallas y reconocimientos como los bienes de interés turístico, pero sin poner un solo euro encima de la mesa para que los ayuntamientos podamos mantenerlos". Para ella, esta es "una ley que otorga honores, pero lo que realmente traslada a los municipios son más cargas".

El último en comparecer fue el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, quien señaló que "de poco sirve promocionar un destino si el visitante no puede llegar", haciendo referencia a la falta de conexiones eficaces con los principales mercados emisores. En concreto, recordó que "a Los Alcázares y a San Javier se les privó de una infraestructura estratégica como era el aeropuerto" sin que posteriormente se hayan desarrollado conexiones eficaces con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. "Se nos quitó una puerta de entrada al Mar Menor y no se ha compensado, lo que limita la competitividad de nuestros destinos turísticos", denunció. Asimismo, subrayó que no se puede hablar de turismo sostenible sin garantizar la protección del Mar Menor, al que ha definido como "el principal recurso natural de la Región de Murcia".

Mario Pérez Cervera señaló que "de poco sirve promocionar un destino si el visitante no puede llegar"

Pérez Cervera manifestó su acuerdo con la aprobación de la ley, aunque consideró que "necesita reforzar el papel de la Comunidad Autónoma en proteger, apoyar y promover los bienes turísticos". El Ayuntamiento de Los Alcázares ha presentado enmiendas al articulado de la ley con propuestas concretas para reforzar el apoyo a los municipios, la sostenibilidad y la planificación turística: "El turismo del futuro pasa por valorar lo auténtico, lo cultural y lo sostenible, no solo el sol y playa. El Caldero, la Vela Latina y el Mar Menor representan lo mejor de nuestra identidad", remarcó.

Solo el PP la apoya sin fisuras

La diputada del Partido Popular María de los Ángeles Román subrayó que la norma "reforzará la imagen y el potencial de la Región y contribuirá a dinamizar la economía en los municipios". Explicó que la norma crea la figura del Bien de Interés Turístico "para reconocer aquellos recursos, espacios, productos, rutas o manifestaciones que tienen capacidad de atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar la imagen de la Región de Murcia". Además, "será una herramienta útil para los municipios, ya que permitirá dar visibilidad a aquello que hace singular a cada localidad, diversificar la oferta turística y avanzar en un modelo más competitivo durante todo el año", resaltó Román.

El Grupo Parlamentario Socialista respaldó las reclamaciones de sus alcaldes. "Esta ley debe ir acompañada de financiación y que, además, se mantenga en el tiempo. No puede ser que esta norma se convierta en otro anuncio vacío del Gobierno regional y se desentienda, dejando solos a los municipios", explicó el diputado Manuel Sevilla, quien subrayó la necesidad de que la Comunidad Autónoma se implique más y dote de mejores servicios y recursos a los municipios. "El turismo no solo debe depender de una consejería, sino que es transversal", concluyó.

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El diputado de Vox Ignacio Arcas cuestionó la utilidad de publicar normas en el Boletín Oficial si no cuentan con campañas de publicidad o dotación presupuestaria, mientras que el parlamentario de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, se mostró"escéptico" ante una ley que considera cargada de "conceptos ambiguos" y que, según precisó, podría suponer más obligaciones que beneficios para las arcas municipales.