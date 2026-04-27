La Región de Murcia sumará siete nuevos fiscales y 19 jueces este año

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este año, la mayor ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal en la historia.

La medida supondrá un incremento del 7,13% en el conjunto del país, al pasar de las 2.804 plazas actuales a 3.004. En el caso de la Región de Murcia, se crearán siete nuevas plazas fiscales, lo que representa un aumento del 9,72% de su plantilla actual.

Bolaños ha realizado el anuncio en una atención a medios junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, donde ha explicado que las nuevas plazas se repartirán entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales. Según ha señalado, la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta la carga de trabajo y la dimensión actual de las plantillas.

500 nuevas plazas judiciales

El ministro ha destacado que esta ampliación se suma a la creación de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, lo que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en España. En la Región de Murcia se crearán 19 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia. Según el Ministerio, se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Murcia.

El Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en la creación de las 200 plazas fiscales

En total, el Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en la creación de las 200 plazas fiscales, con el objetivo de mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia.

Bolaños ha enmarcado esta medida en la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo basado en los tribunales de instancia. Según el Ministerio, este sistema permite crear plazas judiciales con un coste cinco veces inferior al de los antiguos juzgados unipersonales.

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El proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que creará las 200 plazas fiscales se inicia este lunes en el Consejo de Ministros.