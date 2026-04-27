Nueva huelga de médicos en la Región: "Es la segunda vez que me voy sin que me vean, espero que les merezca la pena"

María, vecina de Alhama de Murcia, estaba este lunes poco después de las diez de la mañana en el Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para asistir a la cita que tenía programada en Preanestesia. "Nada, me vuelvo a ir sin que me vean. Es la segunda vez que me voy sin pasar por la consulta, ya que la cita anterior también me coincidió con el otro paro", explica resignada a La Opinión.

A María le acompaña su hija mientras hacen cola en el mostrador de los administrativos, que son quienes realmente están dando la cara y lo harán en los próximos días ante los pacientes que no son atendidos y a quienes tienen que volver a citar.

En su caso, entiende el motivo que lleva a los médicos a protestar. "Sabemos que están luchando por mejorar sus condiciones, están en todo su derecho y esperamos que al menos les merezca la pena y logren algo. Entiendo su lucha", dice esta paciente mientras aguarda su turno.

Para acudir este lunes a la Arrixaca, María ha tenido que pedir en el trabajo un día de asuntos propios y ha tenido que desplazarse desde Alhama a Murcia, por lo que "únicamente voy a pedir que la nueva cita no me coincida con la huelga que hay prevista este mes de mayo, ya me han dicho que será otra vez la última semana".

Sala de espera del Policlínico del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, esta mañana / L.O.

Muchos de los pacientes citados en el centro sanitario de El Palmar son de fuera, de otros municipios, como es el caso de Antonio, quien acudía también a primera hora a la consulta de Dermatología. "Nos han visto sin retrasos y sin ningún problema", afirmaba.

También de fuera llegaba Manuel, concretamente de Pliego, quien ha sido visto por el traumatólogo, como tenía previsto.

Las salas de espera del Policlínico de la Arrixaca presentaba este lunes la imagen habitual de cualquier primer día de semana, con asientos llenos en Otorrino, Dermatología, Neurocirugía, Cirugía General o Urología, espacio en el que la señal de aviso de los monitores se mezclaba con el murmullo de los pacientes que aguardaban a ser vistos.

"Muchos se están yendo sin que los vean porque ni tan siquiera les han avisado para que no vinieran al hospital", comenta una paciente

En Digestivo estaba también Lucía, que acompañaba a su padre, y quien respiraba aliviada porque le había confirmado que su médico sí que estaba en consulta. "Otros muchos pacientes se están yendo sin que los vean porque ni tan siquiera les han avisado para que no vinieran al hospital", señala esta usuaria, que lamenta que no se gestione de otra manera para evitar molestias y "desplazamientos innecesarios" a los pacientes.

Lleno en Urgencias

Al mismo tiempo las Urgencias registraban un lleno casi completo, con decenas de pacientes aguardando para ser vistos en la caseta instalada en la puerta desde la pandemia de covid y en los bancos de la calle.

Facultativos de Urgencias de la Arrixaca confirman a esta redacción que la imagen es "la de cualquier otro lunes", con "algún usuario en pasillos y unos 22 pendientes de ingreso en planta".

Pacientes en los pasillos de Urgencia de La Arrixaca / L.O.

A medio gas también han estado los centros de salud y consultorios en este tercer paro mensual consecutivo del año, aunque en Atención Primaria la huelga convocada por los médicos a nivel nacional contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad no esté teniendo tanto seguimiento como en hospitalaria.

En centro de salud de El Palmar presentaba este lunes una estampa con pocos pacientes en las salas de espera, que han ganado espacio con la reciente ampliación, aunque algunos aguardaban en el mostrador para cambiar la cita.

Del centro de salud de San Andrés salía también a media mañana José, quien afirmaba que "el médico de familia me ha visto a mi hora" y "¡casi no he tenido que esperar!", decía hasta sorprendido. Aunque éste no ha sido la experiencia de otros pacientes, quienes también han tenido que recurrir a las administrativas para cambiar sus citas ante la ausencia de varios facultativos y pediatras.

Ambulancias del 061 en el hospital Virgen de la Arrixaca, esta mañana / L.O.

6.000 médicos murcianos llamados a parar

Más de 6.000 médicos de la Región de Murcia están llamados a secundar desde este lunes una nueva huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que irá del 27 al 30 de abril, la tercera en lo que va de año y la sexta desde que se inició el conflicto el pasado verano.

La presidenta en funciones del Sindicato Médico CESM, Virginia Izura, sostiene que después de tantos paros los ánimos siguen caldeados ante la postura del Ministerio, lo que ha llevado a los médicos a pedir la dimisión de Mónica García.

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La huelga de esta semana en la Región de Murcia estará protagonizada por una manifestación el miércoles 29 de abril que saldrá a las 18.30 de la tarde de la Plaza Fuensanta de Murcia y se dirigirá hasta la Delegación del Gobierno, una protesta en la que los convocantes esperan que vuelva a repetirse la "marea blanca" que se ha visto en las anteriores movilizaciones.