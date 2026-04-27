Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas

Los grandes grupos inversores nacionales e internacionales tienen puestos sus ojos en las empresas dedicadas a la producción de especias y condimentos en la Región de Murcia. Las firmas de capital privado, grupos industriales extranjeros y fondos especializados llevan años tomando posiciones en estas compañías murcianas que destacan por su capacidad exportadora, su saber hacer industrial y su peso en nichos muy concretos de la cadena alimentaria. La hegemonía a nivel nacional del sector es indiscutible: los negocios murcianos vienen exportando más del 70% de especias como la pimienta y, sobre todo, el ‘oro rojo’, su pimentón puro, a todo el país, mientras que al resto del mundo Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido son algunos de los países donde más se compran estos condimentos ‘made in Murcia’.

Y los grupos inversores llevan tiempo viendo estos negocios murcianos como un ‘filón’ para comprar una participación e inyectarle capital, hacer crecer a la empresa a corto o medio plazo para luego, en algunos casos, vender esta participación más cara una vez que se ha producido esa expansión.

Ejemplos hay bastantes en los últimos años: desde la sonada compra en 2016 por parte de Portobello Capital a la murciana Ramón Sabater, una de las ‘gigantes’ con más de 100 años de trayectoria en el procesado y comercialización de pimentón y especias con sede en Cabezo de Torres, hasta, de forma más reciente, la molinense Doscadesa (condimentos de alimentos), que hace apenas unas semanas fue adquirida por el grupo italiano Nactarome.

Las compras de Juan Navarro García, Sabater, Prosur o Dosdecadesa evidencian un interés que sigue al alza

La compra «supone un paso estratégico en nuestra evolución, que nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestra capacidad de innovación. Esta alianza combina nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para la industria alimentaria con la dimensión internacional y las capacidades del Grupo, abriendo nuevas oportunidades para nuestros clientes y para el desarrollo conjunto de soluciones de alto valor añadido», celebraba a finales de marzo Paco Muelas, CEO de Doscadesa.

Las empresas saben de antemano que este tipo de operaciones pueden suponer un arma de doble filo, ya que puede ser el ‘combustible’ necesario para tener un crecimiento explosivo o un proceso que despoje a la empresa de su ‘identidad’ para priorizar la rentabilidad rápida y diluir los beneficios que ya no solo formarían parte del negocio propio en sí en el territorio en el que se encuentre.

El caso de Sabater, que empezó hace ahora una década, no fue un paso menor: sirvió para consolidar la idea de que las empresas murcianas de este ámbito podían dejar de ser simples negocios familiares de largo recorrido para convertirse también en objetivos prioritarios de grandes operaciones corporativas.

Hace unos años, la propia Sabater volvió a situarse en el mercado una vez que trascendieron diversas negociaciones para su venta por importes que rondaban los 250-270 millones, en una operación que acabó ligándose al grupo japonés Marubeni y también hace menos de un año a Freeman Capital.

Trabajadores de Sabater, en el exterior de la fábrica de la empresa en Cabezo de Torres, esta semana. / Juan Carlos Caval

A la conquista del perejil húngaro

Más allá de que en los últimos tiempos distintos grupos se hayan interesado por comprarle a Portobello Capital la murciana Sabater, la empresa se ha lanzado también a la conquista del perejil húngaro y otras especias deshidratadas tras la compra de Hungarian Food Ingredients (HFI) hace unos meses.. Con esta operación realizada por Portobello, en el catálogo se incluye «la extensa gama de pimentón, hierbas y especias de Sabater junto con la especialización de HFI en perejil y vegetales deshidratados al aire. En conjunto, esto crea una de las selecciones más completas de ingredientes naturales premium disponibles», aseguraban en el comunicado conjunto tras la compra.

También a lo largo del pasado año trascendía la participación de control por parte del fondo francés de la histórica Juan Navarro García, fundada en el siglo XIX y especializada en pimentón y oleorresinas con sede en El Puntal (Murcia). La compra realizada por este fondo francés, en su primera incursión financiera en nuestro país, fue presentada como una apuesta por una empresa reconocida internacionalmente por la calidad, la seguridad y la trazabilidad de sus productos.

Pese a aportar capital y expansión, existe el riesgo de que se priorice la rentabilidad frente al arraigo territorial

La operación fue especialmente significativa porque refuerza la idea de que el atractivo de la especia murciana no reside solo en marcas comerciales conocidas, sino también en compañías con músculo industrial, base exportadora y capacidad para integrarse en estrategias de crecimiento global. Además, tras la entrada de Tikehau, antiguos accionistas como Queka Real Partners y el propio equipo directivo se mantuvieron vinculados al proyecto.

Otro ejemplo fue el de Prosur, la compañía murciana ubicada en San Ginés más vinculada al mundo de los ingredientes alimentarios que al de la especia pura. En 2024 dio entrada en su capital al fondo británico ICG, en una operación que habría superado los 400 millones de euros.

En esa misma línea se sitúa La Margarita, la firma de Abanilla Diego Pérez Riquelme e Hijos, especializada en condimentos y especias. Nexxus Iberia adquirió una participación mayoritaria en 2023, formalizando después el control del consejo de administración. También aparece en la lista Omega Spice, con sede en Archena, donde el fondo español Sherpa Capital tomó una participación mayoritaria a finales de 2019.

El expresidente de la Croem, José María Albarracín. / Juan Carlos Caval

La fusión regional que pudo ser y no fue: "Habríamos tenido una estructura más sólida y potente"

«Hace algunos años propuse a ciertas empresas del sector que una gran idea habría sido formar un gran grupo empresarial, una especie de fusión entre las cuatro o cinco empresas más importantes, para hacerlo más fuerte y mantener la identidad. De esa forma, se habría creado una estructura mucho más sólida, más potente en todos los sentidos, capaz de hacer frente a posibles inversores externos. Probablemente habría sido mucho más difícil que estos inversores pudieran absorber el sector debido a la dimensión que habría alcanzado ese grupo».

Quien lo dice es José María Albarracín, el que fuera presidente de la patronal regional Croem durante una década y que sigue al frente de Juan José Albarracín S. A., «la empresa más antigua del sector de la fabricación y distribución de pimentón» desde 1854.

Albarracín resalta en declaraciones a La Opinión que esa idea «no tuvo éxito en su momento y, desgraciadamente, los inversores han tenido vía libre para adquirir empresas».

Albarracín lamenta que el sector no se uniera en un gran conglomerado que hubiese ayudado a frenar el capital global

El expresidente de la Croem señala que los grupos o fondos de inversión que adquieren empresas buscan «hacerlas crecer para que sean cada vez más grandes dentro de este contexto global». Por lo tanto, añade, es «un proceso difícil de frenar porque, en algunos casos, incluso puede resultar muy atractivo para las propias empresas».

En este sentido, indica que probablemente muchas de las empresas especieras de la Región en las que ha entrado un grupo inversor recientemente se han beneficiado de estas operaciones y les ha podido venir muy bien, «especialmente si están atravesando momentos difíciles, ya sea desde el punto de vista económico, comercial o incluso por cuestiones de transición generacional».

Respecto al último factor, Albarracín recuerda que el tema de la «sucesión» no siempre es sencillo: «No siempre las familias que gestionan actualmente las empresas tienen descendencia. Pero, incluso cuando la hay, esa descendencia puede haber elegido otros caminos profesionales y no mostrar interés en continuar con la empresa familiar. Esto, en muchos casos, lleva a la generación actual a plantearse la venta o la integración en grupos más grandes», sostiene.