La Comunidad elimina la tasa de matrícula de los cotos de caza y alivia costes al sector

El Gobierno de la Región de Murcia da un nuevo paso en su política de apoyo al medio rural y al sector cinegético. A partir de este año, los titulares de cotos de caza dejarán de asumir uno de los principales costes administrativos asociados a su actividad, en una medida que busca aliviar la carga económica y reforzar su papel en la gestión del entorno natural.

El Ejecutivo autonómico ha eliminado la tasa de matrícula de los cotos deportivos y privados de caza, de modo que en 2026, por primera vez, los responsables de los 1.058 cotos existentes en la Región no tendrán que abonar este importe. La decisión, incluida en la Ley 3/2025 de Presupuestos Generales, supone —según fuentes del Gobierno regional— un nuevo avance en la estrategia de respaldo al sector.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, explicó que esta supresión representa "un alivio económico directo para los titulares de los cotos" y, al mismo tiempo, un reconocimiento "al papel esencial que desempeñan en la gestión del medio natural y en el equilibrio de los ecosistemas".

Hasta ahora, la tasa se situaba en 0,97 euros por hectárea para los cotos de caza mayor y en 0,51 euros para los de caza menor. En este último caso, un coto con la superficie mínima —250 hectáreas— debía afrontar un coste anual aproximado de 127 euros. Con su eliminación, la Región de Murcia se convierte en la primera comunidad autónoma en suprimir completamente este gravamen.

Ferreira subrayó además la relevancia del sector cinegético no solo en términos económicos, sino también ambientales, al contribuir al control de especies como el jabalí o el conejo, cuya proliferación puede ocasionar daños significativos en la agricultura. "Se trata de una actividad clave para el equilibrio del ecosistema", afirmó.

Reducciones progresivas desde 2021

La medida se enmarca en una política más amplia de reducción de cargas iniciada en 2021. Desde entonces, el Gobierno regional ha rebajado de forma progresiva distintas tasas vinculadas a la caza y la pesca fluvial. Entre ellas, destaca la reducción de la licencia de caza, que ha pasado de 31,06 euros anuales a 2 euros para residentes, siendo gratuita en el caso de menores y pensionistas.

Asimismo, se han eliminado tasas asociadas a modalidades específicas como los aguardos y batidas de jabalí —que ascendían a 26,29 y 39,45 euros, respectivamente—, así como la de rececho, fijada en 34,64 euros. En el ámbito de la pesca fluvial, la licencia también se ha reducido de 15,23 euros a 2 euros, manteniéndose la gratuidad para menores de edad y pensionistas.

Según detalló la secretaria autonómica, el conjunto de estas medidas supone un ahorro anual cercano a los 770.000 euros para el sector, que cuenta con más de 16.300 cazadores en la Región. A su juicio, esta política no solo alivia costes, sino que también "facilita el relevo generacional y garantiza la continuidad de una actividad fundamental para el medio rural".

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Además, recordó que los titulares de los cotos realizan inversiones constantes en señalización, mejora de hábitats, suministro de agua y alimento para la fauna o mantenimiento de caminos, lo que —en palabras de Ferreira— "refuerza la necesidad de seguir apoyando al sector".