El Colegio de la Abogacía de Murcia impulsa el primer congreso de Derecho Penal y lo centra en la prueba

'La prueba' es el título del primer congreso de Derecho Penal organizado por el Colegio de la Abogacía de Murcia, que se celebrará los días 7 y 8 de mayo y está "pensado para convertirse en una referencia nacional: práctico, especializado y diseñado para quienes ejercen de verdad en los tribunales".

Así se expresan desde la organización de un simposio que, tienen claro sus impulsores, "no es un congreso más. Es un espacio donde vas a trabajar los problemas reales de la abogacía penal junto a jueces, peritos y compañeros de profesión".

"En esta primera edición nos centramos en algo clave: la prueba. Desde cómo se obtiene en fase de instrucción hasta cómo se defiende, se valora en sentencia y se pelea en recurso", explican los organizadores, que añaden que se dará "todo con un enfoque útil, directo y aplicable desde el día siguiente" a la celebración.

Jueces, abogados, psicólogos forenses e investigadores pasarán por las dependencias de la calle La Gloria para exponer sus conocimientos

Tal y como se lee en la web del órgano colegial, "nuestro objetivo es que salgáis con una mochila llena de recursos para dominar la proposición, aportación e impugnación de pruebas en cualquier fase del procedimiento, sin olvidar un análisis crítico y actual sobre la prueba ilícita y sus consecuencias procesales".

Varias mesas redondas y formación

El día 7, abrirá fuego Julián Lozano, vicedecano del Colegio de la Abogacía de Murcia, quien presentará el vongreso y a las autoridades invitadas al acto. A continuación, se celebrará la primera mesa redonda, que versará sobre 'La proposición, aportación e impugnación de la prueba en las distintas fases del proceso penal. Obtención de pruebas en el proceso penal'.

Participarán en la misma Paula Segura, teniente de la Guardia Civil, componente de la Policía Judicial; Adriana Oltra, jefa del Área Penal del Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Cartagena y letrada de la Administración de Justicia; José Carlos Toledo, inspector de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, y Miguel Pardo, abogado.

La letrada Elena Checa Pérez será la encargada de presentar esta primera mesa redonda, que será moderada por el también abogado José Manuel Hernández Benavente. A su término, pausa para café y luego 'Espacio de formación vLex - El nuevo paradigma, la evolución de la IA agentica', a cargo de Juan Manuel Martín Juárez.

Será solo la primera de las diferentes mesas redondas que tendrán lugar durante los dos días de formación. Jueces, abogados, psicólogos forenses e investigadores pasarán por las dependencias de la calle La Gloria para exponer sus conocimientos. El programa completo se puede consultar aquí.

El colofón será 'La resolución de la prueba ilícita en el proceso penal en el nuevo escenario de la audiencia preliminar del artículo 785 LECrim. Error en la valoración de la prueba como motivo de recurso', con Vicente Magro Servet, magistrado del Tribunal Supremo al cual presentará la decana, Maravillas Hernández, en una mesa moderada por el penalista .Pablo Martínez Pérez.

Los interesados todavía pueden apuntarse: hay de plazo hasta el día 5 de mayo. Más información, en la web del Ilustre Colegio de la Abogacia de Murcia.