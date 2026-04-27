CGT llama a la protesta en Murcia por el aumento de accidentes laborales y bajas mentales de los trabajadores

El sindicato CGT ha convocado una concentración para este martes, 28 de abril, a las doce del mediodía frente a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la Gran Vía de Murcia para denunciar el aumento de la siniestralidad laboral, las bajas por salud mental y la falta de control sobre empresas y mutuas. La protesta coincidirá con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y servirá para reclamar más medios de prevención, el reconocimiento de enfermedades profesionales y una mayor protección para la clase trabajadora.

La convocatoria se produce tras conocerse que 37 trabajadores y trabajadoras fallecieron en accidente laboral en la Región de Murcia durante 2025, lo que supone 16 muertes más que en el mismo periodo del año anterior. Del total, 28 fallecimientos ocurrieron durante la jornada laboral y 9 fueron accidentes in itinere, en los desplazamientos al trabajo.

CGT también alerta de que la Región de Murcia encabeza el absentismo laboral en España, con una tasa del 9,2% en el tercer trimestre de 2025, dos puntos más que hace un año. Además, el sindicato denuncia que las bajas laborales por salud mental se han disparado un 79% en los últimos cinco años, especialmente por ansiedad, depresión y trastornos adaptativos, que vinculan a ritmos de trabajo excesivos, precariedad y presión constante por la productividad.

Exigen más inspecciones, medidas preventivas reales y el reconocimiento efectivo de enfermedades profesionales.

La organización sindical acusa a muchas empresas de anteponer los beneficios económicos a la salud de los trabajadores, imponiendo jornadas intensas y condiciones perjudiciales.

También critica a las mutuas por derivar al sistema público sanitario patologías de origen laboral para reducir costes, lo que, según CGT, incrementa las listas de espera y sobrecarga la sanidad pública.

Asimismo, CGT denuncia la saturación de la Inspección de Trabajo, los retrasos en la resolución de denuncias y la falta de coordinación institucional. Con la movilización del 28 de abril, el sindicato pretende exigir una respuesta inmediata ante una situación que considera “insostenible”, marcada por el aumento de accidentes laborales, enfermedades profesionales y problemas de salud mental entre la población trabajadora.

"Como no se van a disparar las bajas laborales por salud mental con tanta injusticia, los empresario y mutuas actúan con una intención clara, no reconocer accidentes laborales o enfermedades profesionales para poder seguir exprimiendo sin medida a la clase trabajadora. Pero y la otra parte, principalmente el sistema público de salud, porque no actúa como corresponde, ya no solo para proteger la vida, la salud y seguridad de las personas, las arcas públicas hacen un gasto que no les corresponde", lamenta la organización sindical en el manifiesto.