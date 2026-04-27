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ANPE inicia una recogida de firmas para exigir el segundo tramo de carrera profesional

El sindicato recuerda a la Consejería de Educación que está pendiente de negociación el nuevo tramo

ANPE exige mejoras para el personal docente de la Región de Murcia.

ANPE exige mejoras para el personal docente de la Región de Murcia. / L.O.

Ana García

Ana García

El sindicato de docentes ANPE Murcia ha iniciado esta semana una campaña de recogida de firmas para exigir a la Consejería de Educación y Formación Profesional el cumplimiento del acuerdo firmado en 2019 para el encuadramiento y abono del segundo tramo de la carrera profesional en el ámbito de educación.

El presidente de ANPE, José Antonio Martínez Robles, explica a La Opinión que ellos fueron el único sindicato que firmó dicho acuerdo y que, "gracias a ello, hoy todos los docentes con seis años de antigüedad estamos cobrando para el grupo A1 160 euros más al mes y, para el grupo A2, 90 euros más al mes".

Según recuerda, actualmente Educación únicamente se ha implantado el tramo I de carrera profesional, sin que se haya negociado el desarrollo del tramo II y siguientes, ni las retribuciones correspondientes. Además, en dicho acuerdo se establecía que se diseñaría y negociaría un sistema objetivo de la evaluación del desempeño que sería de aplicación preceptiva para el acceso y progresión en los sucesivos tramos, lo que todavía no se ha concretado.

A lo largo de los últimos meses, "ANPE ha exigido en las mesas sectoriales de Educación abordar la puesta en marcha del segundo tramo de la carrera profesional, sin que hasta la fecha se haya concretado ninguna medida efectiva".

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Ante la falta de avances y el evidente "desinterés" de la Consejería por resolver esta situación, el sindicato ha decidido poner en marcha esta campaña de recogida de firmas entre los docentes, sin descartar la adopción de nuevas medidas a corto plazo, señala Martínez Robles. Por ello, hacen una llamamiento a todo el personal docente para que se sume a esta iniciativa y respalde la reivindicación de una carrera profesional completa y justa.

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