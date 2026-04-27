El Aeropuerto de la Región de Murcia se libra del 'tijeretazo' de Ryanair con recortes de más de un millón de plazas, rutas y trabajadores en España

El Aeropuerto de la Región de Murcia se libra del 'tijeretazo' anunciado este lunes por Ryanair en España y que plantea recortes de rutas y más de un millón de plazas y asientos para turistas a partir de este mismo verano. El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, Eddie Wilson, avanzó que, seguramente, 2027 será el primer año en que la aerolínea no crezca en España desde que comenzó a operar en el país. Wilson indicó en un encuentro con medios que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio regulador con la aprobación del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) hace que los aeropuertos españoles, en especial los "regionales", no sean competitivos, por lo que la compañía dirigirá sus recursos hacia otros países que resulten más beneficiosos económicamente, como Croacia, Albania o Marruecos.

Wilson aprovechó que este lunes se realizaba el reparto de dividendos de Aena para poner de relieve que el gestor aeroportuario destina el 80% de sus beneficios a repartirlo entre los accionistas -de ellos, el mayor es el Estado-, mientras que se dedica a realizar inversiones en aeropuertos extranjeros -Brasil o Reino Unido- y aumentar los costes de los aeropuertos españoles "infrautilizados".

La compañía dice que muchas instalaciones del país dejan de ser "competitivas" y pone sus ojos en otras de Croacia, Albania o Marruecos

El directivo irlandés cargó de nuevo contra Aena y su propuesta tarifaria, recordando que la compañía ha eliminado 3 millones de asientos en aeropuertos pequeños desde 2024, 1,2 millones para esta temporada de verano, y que continuará reduciendo su capacidad a medida que las rutas en el país dejen de ser competitivas.

"A pesar de poseer una participación del 51% y de ser responsable de la política tarifaria, el Gobierno español está provocando la salida de las aerolíneas de las regiones españolas. En lugar de utilizar su control para bloquear el aumento del 21% (más la inflación) de las tasas propuestas por Aena para el DORA III, y exigir unas tasas aeroportuarias regionales más bajas para impulsar el crecimiento en España, el Gobierno está optando por maximizar los retornos de caja al permitir que Aena abuse de su posición de monopolio en los principales aeropuertos de España, obteniendo márgenes excesivos del 60% a expensas de las economías locales, que dependen de unos viajes aéreos asequibles para el turismo y el empleo", lamentaban también desde la aerolínea irlandesa en un comunicado.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, este lunes durante su encuentro de los medios para denunciar el 'Día D' para los aeropuertos regionales españoles. / Isa Saiz / E. P.

¿Por qué Corvera está fuera de la ecuación?

¿Y por qué el aeródromo de Corvera se queda fuera de esta decisión de Ryanair? Porque no figura tampoco en las inversiones quinquenales incluidas en el DORA III 2027-2031 al operar bajo un régimen de concesión específico ajeno a la red regulada estatal desde su apertura en enero de 2019, por lo que no forma parte de la red regulada por Aena.

Para Ryanair, en el Aeropuerto de la Región "existe una demanda sólida, un producto muy atractivo y un mercado de sol y playa que funciona muy bien, especialmente para mercados como el británico", tal y como aseguró la portavoz de la compañía irlandesa en nuestro país, Alejandra Ruiz, en declaraciones a este periódico adelantando que el murciano se libraría de estos recortes.

Corvera ya se quedó fuera del histórico reparto de casi 13.000 millones de euros de inversión que anunció el Gobierno para los próximos cinco años con el objetivo de ampliar y modernizar la red aeroportuaria española y "atender la demanda de tráfico futura, garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".

La exclusión del aeródromo murciano del sistema estatal de inversiones DORA III también lo protege de los recortes anunciados

Cabe recordar que el aeropuerto murciano funciona mediante la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (SCAIRM), creada de forma expresa para su explotación, lo que le sitúa así fuera de este sistema de inversiones común que comparten los aeropuertos estatales.

Aunque es propiedad de la Comunidad Autónoma, el aeródromo murciano depende así de la gestión operativa de Aena a través de esta sociedad concesionaria del aeropuerto. Y quedar fuera del DORA III no significa expresamente que el aeropuerto regional no pueda recibir inversiones. A pesar de ello, implica, entre otras cuestiones, que no compite ni se beneficia de los recursos asignados al conjunto de la red estatal y su planificación estratégica no se integra en el esquema nacional coordinado por la propia Aena.

Los planes de desarrollo y crecimiento de Corvera quedarían condicionados así a la evolución de su tráfico, del número de operaciones y vuelos que realice, la rentabilidad del contrato concesional y las decisiones que adopte tanto SCAIRM como el propio Gobierno regional.