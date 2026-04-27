El acto del trasvase reaviva la batalla política: críticas a Vox y ausencia del PSOE

El eco del acto en defensa del trasvase Tajo-Segura celebrado en Pilar de la Horadada no tardó en trasladarse al terreno político. Apenas apagados los micrófonos, comenzaron a aflorar las reacciones, marcadas por la confrontación partidista y los reproches cruzados.

Por un lado, los diputados del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo y Virginia Martínez —ambos exdirigentes de Vox tras su salida del partido en un contexto de discrepancias internas— aprovecharon la cita para cargar contra su antigua formación. Denunciaron lo que consideran una falta de coherencia entre el discurso nacional y la práctica autonómica.

Ambos lamentaron especialmente que el reciente acuerdo entre PP y Vox en Aragón no incluya referencias explícitas a un Plan Hidrológico Nacional ni al trasvase del Ebro. "No se entiende cómo no se recoge claramente la necesidad de impulsarlo", señaló Antelo, quien defendió esta infraestructura como "fundamental" tanto para el equilibrio territorial como para aprovechar recursos que, a su juicio, "acaban desperdiciándose". En esa línea, reivindicaron una política hídrica de alcance estatal. "El agua es de todos los españoles y debe ser compartida", insistieron, subrayando que su defensa no puede depender de "intereses territoriales o acuerdos políticos puntuales".

Mientras, el PSOE quedó situado en una posición incómoda. Aunque fue invitado al acto por los regantes, no envió representación, señalan fuentes del Scrats a esta Redacción. Una ausencia que fue interpretada por los organizadores como significativa en un momento de máxima tensión política en torno al trasvase. Tampoco acudió a la cita el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.

La respuesta socialista llegó posteriormente a través del diputado regional Fernando Moreno, quien rebajó el tono institucional o social del acto y lo redujo a una estrategia del Partido Popular. "La Región no necesita los paripés del PP, necesita soluciones que garanticen agua", afirmó.

Moreno defendió que el PSOE trabaja en una "hoja de ruta clara" adaptada al contexto de cambio climático, que pasa por complementar el trasvase con otras fuentes como la desalación, mejorar la eficiencia, modernizar regadíos y optimizar los recursos propios. En este sentido, puso en valor las inversiones del Gobierno central para ampliar la capacidad de desalación y reducir sus costes mediante energías renovables.

"El PP lleva 30 años usando el agua de forma partidista y no ha conseguido nada", señala el PSOE

Frente a las críticas del PP, el diputado socialista devolvió el golpe recordando decisiones de anteriores gobiernos. "El Partido Popular lleva más de 30 años usando el agua de forma partidista, pero no ha traído ni una gota", sostuvo, citando medidas adoptadas durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Además, apeló al marco legal vigente, recordando que ya son seis sentencias del Tribunal Supremo las que obligan a establecer caudales ecológicos en el Tajo, y advirtió de que el escenario climático exigirá soluciones estructurales. “Los agricultores lo que necesitan es certidumbre hídrica”, concluyó.

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Así, las reacciones al acto reflejan un escenario fragmentado, donde el consenso político parece lejano. Mientras unos apuestan por elevar la presión social contra el recorte del trasvase, otros insisten en diversificar las fuentes de agua y adaptar la gestión a un contexto de cambio climático. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica.