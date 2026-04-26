José Manuel Pancorbo: "Si el PP usa a los tránsfugas, deberá pactar con el PSOE en las próximas elecciones"

José Manuel Pancorbo vuelve a la primera línea política después de que su partido, Vox, saltara por los aires a finales de febrero con el cese de quien fuera su número uno en la Región de Murcia, José Ángel Antelo. El nuevo presidente provincial de la formación de Santiago Abascal, exconsejero de Fomento e Infraestructuras, compagina el cargo orgánico, por el que dice que no cobra, con su trabajo en la empresa privada. La conciliación familiar se ha vuelto una quimera para él.

¿Cómo vivió la crisis de Vox?

Como un afiliado más. Sabíamos que no se estaban haciendo las cosas bien en el Comité Ejecutivo Provincial (CEP): había falta de comunicación con muchos de los ayuntamientos y tampoco había coordinación con el grupo parlamentario. No me sorprendió la decisión.

¿Y su nombramiento?

Eso sí que lo viví como una auténtica sorpresa porque, aunque siempre he estado a disposición del partido, no me esperaba ese honor.

¿Cómo era su relación con Antelo antes de la crisis?

Nunca me he llevado mal con él. De hecho, antes de conocerlo, lo admiraba porque me gusta mucho el baloncesto. Pero es verdad que, cuando vi cómo trabajaba, empezó a desencantarme, especialmente, por el tema del culto al líder. Le gusta tener gente a su alrededor... Yo no soy así. Luego salieron en prensa cuestiones como la de la furgoneta, por la que pagaba a un amigo un alquiler, a cargo de Vox, cuyo coste en el mercado era diez veces menor.

Luis Gestoso está haciendo muy buen trabajo; el ambiente en el Ayuntamiento es magnífico

¿No se podían haber hecho las cosas de un modo más discreto?

Antelo actuaba por libre y en Vox no somos como otros partidos que intentan tapar los problemas. Aquí se toman decisiones y eso los ciudadanos lo agradecen. Mi predecesor actuaba de forma incoherente, como cuando acordó dotar con más de cinco millones a un centro de formación de la Fremm estando nosotros en contra de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. ¿Y qué pasó con el cierre del centro de menores de Santa Cruz? Pues que sí, se clausuró, pero para distribuir a esos menores en otros centros. La Comunidad Valenciana se ha dotado presupuestariamente para trabajar en la repatriación de esos migrantes a sus países de origen. El partido no podía vender como éxito lo que se hizo en Murcia porque no lo era. Hasta hace dos meses estaba José Ángel Antelo, ahora soy el presidente del CEP y mañana vendrá otro. Lo importante es el proyecto político, no las personas. Eso es lo que él no entendió.

¿Rechaza entonces esa idea de que Vox no sabe retener el talento?

Es una opinión que no comparto. Lo que se quiere decir, en el fondo, es que se han ido los mejores y nos hemos quedado los que no tenemos talento. Llevo una carrera de 18 años de vida profesional como ingeniero y creo que algo de talento he de tener. E igual que yo, la mayoría de los cuadros del partido.

Después de Antelo se han ido unos cuantos más. ¿Espera más deserciones?

No descarto que alguna más se pueda producir, pero el grueso de lo que se tenía que ir se ha ido ya. Sí me gustaría decir que me parece inmoral que aquellos que se han marchado no hayan entregado el acta de concejal o de diputado. Ya sé que es personal, pero a esas personas se las votó porque iban ligadas a unas siglas. Si consideran que el partido ya no defiende los valores que pensaban, lo digno y lo lógico es que entreguen el acta.

¿Le ha dolido alguna salida en especial?

Me ha sorprendido Virginia Martínez, que fue una de las primeras personas en felicitarme cuando me nombraron presidente y, además, de forma muy afectuosa. Me dijo que el partido no podía haber caído en mejores manos. Un mes después, se fue. No sé si hay algún tipo de interés detrás o si es que intuyó que no iba a repetir en una hipotética lista electoral.

No se puede vivir de las ayudas: cuando no haya paro aquí podremos decir que falta mano de obra

¿Han notado disminución en el número de afiliados?

Tenemos más afiliados ahora que cuando empezó el año. Comprobé los datos esta misma semana. Claro que ha habido quien se ha dado de baja con todo este maremágnum, pero también es verdad que había muchos simpatizantes que no llegaban a afiliarse porque no estaban de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas y ahora sí han dado el paso.

¿Teme que los dos diputados que ha perdido en la Asamblea sirvan para dar la mayoría al PP y que López Miras no les necesite?

Si el PP hace uso de esos dos tránsfugas, en las próximas elecciones tendrá que buscar nuevos tránsfugas o pactar con el PSOE si no alcanza la mayoría absoluta. Cuando expulsaron a Liarte, Campuzano y Carrera la pasada legislatura, Antelo les llamó ratas y les pidió que devolvieran el acta. No le voy a llamar rata para no faltarle el respeto, pero si dijo que estas personas eran ratas, ¿él qué es?

Los que se van señalan casos de enchufismo, como el de la pareja del portavoz en Murcia, Luis Gestoso.

Esa persona lleva trabajando en el partido muchísimos años y tiene una valía incuestionable. Mucha gente en España la conoce por haber luchado cara a cara contra el terrorismo en el País Vasco y ahora da la casualidad de que es pareja de una persona. Cuestionar eso es ridículo. No lo es, por cierto, que el antiguo presidente insistiera en colocar a su entorno cuando salimos del Gobierno regional. No eran familiares, pero sí amigos. No sé si colocar a un familiar cualificado es peor que colocar a un amigo no cualificado.

José Manuel Pancorbo cree que la "prioridad nacional" es "fundamental". / Israel Sánchez

¿Mantiene plena confianza en Gestoso? Tiene a una concejala de baja en su equipo y varias fuentes aseguran que es por su culpa.

Luis Gestoso está haciendo muy buen trabajo, peleando continuamente contra el rodillo del PP, que son especialistas en pasarlo. A la compañera que está de baja lo único que puedo desearle es que se recupere lo antes posible y que se reincorpore con sus compañeros, que la están esperando. El ambiente en el grupo municipal es magnífico.

¿Es necesario un congreso extraordinario como pide Espinosa de los Monteros?

Los estatutos de Vox no hablan de congreso, sino de Asamblea. Opino que, si son capaces de reunir un 20% de las firmas de los afiliados, que se convoque. Yo no lo veo necesario: hace dos años se renovó el mandato de Abascal con una mayoría abrumadora.

¿Cómo se ve de candidato?

Ahora me veo como presidente, que es a lo que me he comprometido y lo que se me ha pedido. Lo demás ni me lo pienso. Si llegado el momento, el partido me lo propone, me lo plantearé.

¿Van a intentar incluir el principio de ‘prioridad nacional’ en todos los acuerdos?

La prioridad nacional es fundamental, por eso se está trabajando en una fórmula que la haga viable. Los jóvenes no entienden por qué sus padres pudieron tener acceso a una vivienda de protección oficial y ahora están condenados a compartir piso aun teniendo trabajo. Es injusto que una persona que viene en una patera y que no tiene ningún arraigo vaya por delante de los españoles. Han entrado los últimos años más de tres millones de extranjeros, ¿cuándo vamos a poner el límite? Se dice que hace falta mano de obra, pero es que tenemos cerca de tres millones de parados.

El que colabora con que la gente muera en el mar no debe recibir ninguna subvención pública

La Región de Murcia se nutre de mano de obra de fuera en el sector agrario y en la hostelería.

¿Y cuántos parados tenemos? No podemos acostumbrar a la población a vivir de las ayudas sociales. En el momento en el que haya paro cero, podremos decir que falta mano de obra de fuera.

"Combatir, incluso con violencia, la aberración del aborto y la eutanasia". ¿Qué le parece lo que dijo su diputado de Vox?

Ya lo aclaró. Evidentemente, no se refería a violencia física, sino a violencia cultural. Se descontextualizaron sus palabras.

¿Van a perseguir a Cáritas y otras oenegés que ayuden a migrantes sin papeles?

Fíjese, esta semana despertamos con la noticia de que había llegado una patera a nuestras costas con tres fallecidos —y trece desaparecidos—. Eso es lo que traen las oenegés que se dedican al tráfico de seres humanos. El que colabora con que la gente muera en el mar no debe recibir ninguna ayuda pública.

¿Se está alejando Vox de la doctrina de la Iglesia Católica?

Tenemos afiliados católicos y otros que no lo son. No nos movemos por el que dirán, sino por lo que creemos que es mejor para el país. Si hubiera algún posicionamiento que choque con la Iglesia Católica, no hay ningún problema.

La última vez que hablamos me dijo que estaba trabajando en su segunda novela. ¿La tiene ya?

Por desgracia, no. Tengo dos tercios escritos y me había planteado como objetivo acabarla este verano, pero me he embarcado en esto y ya no tengo tiempo para nada.