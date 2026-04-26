Eugenio González parte desde Mali hacia España: "Oímos una fuerte explosión, pero para nosotros será una anédota, no como para la población"
El director general de Cultura de Cartagena se encontraba en el país africano junto a un grupo de programadores culturales cuando la capital fue atacada por varios grupos armados
Una docena de programadores musicales de distintos puntos del país han estado durante horas confinados en un hotel en Bamako (Mali) a raíz de una ola de explosiones y ataques que vive el país en los últimos días. Entre ellos se encontraba el director general de Cultura de Cartagena, Eugenio González, quien ya desde el aeropuerto aseguraba a esta redacción que regresaban, vía Casablanca, hacia España este mismo domingo.
El gobierno maliense confirmaba este sábado que grupos armados habían lanzado la madrugada del viernes al sábado una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país. "A la hora en la que fue, nosotros ya estábamos durmiendo en el hotel; oímos una fuerte explosión y los cristales vibraban mucho, pero no supimos a qué se debía hasta el día siguiente, cuando vino a vernos el embajador de España en Mali", relata González Cremades. Desde entonces, tanto él como sus compañeros han estado confinados en el hotel, informados y acompañados en todo momento por el embajador.
El director general de Cultura de Cartagena se encontraba en el país africano junto a otros programadores musicales por un proyecto del Ministerio de Cultura por el cual 'fichan' a grupos de un país para que actúen en los festivales españoles durante los meses de verano, en el caso de Cartagena, en La Mar de Músicas. "Para nosotros -explica González Cremades- esto será una anécdota que contar, la pena es que la población viva en esta situación de inestabilidad. Nos vamos a casa, pero con la mente puesta en la inestabilidad que hay ahora en este país", lamenta.
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