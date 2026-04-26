Los delitos por incendios caen en mínimos históricos pero crece el maltrato animal en la Región

El mapa del delito ecológico ha cambiado en los últimos años. Si los incendios forestales fueron durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones, hoy su incidencia ha caído de forma notable gracias -según explica el fiscal Miguel Eduardo de Mata- a una combinación de prevención administrativa, planes de gestión y mayor concienciación ciudadana. «Ahora mismo la labor de prevención hace que los delitos de incendios forestales se reduzcan», señala. La mayoría de estos fuegos no responden a una acción dolosa, sino a imprudencias. El perfil más habitual es el de propietarios de parcelas rústicas que recurren al fuego como método rápido para limpiar residuos vegetales. «El prototipo es el de una persona que utiliza el fuego como mecanismo más económico y eficaz, pero al no prestar la diligencia adecuada o por un golpe de viento, se produce el incendio», explica.

Son incendios generalmente pequeños y de rápida localización. La intervención de los servicios de extinción y la detección del foco por parte de la Guardia Civil permiten su control temprano. El cambio respecto a años anteriores es evidente: «Recuerdo épocas con 10, 12 o 15 calificaciones al año. Este año tenemos una o dos», apunta.

El otro gran ámbito en crecimiento es el maltrato animal. Un fenómeno que, según el fiscal, no solo ha aumentado en términos absolutos, sino que también ha cambiado en su percepción jurídica y social.

Los casos son variados, pero predominan situaciones de abandono o negligencia grave: animales domésticos en fincas sin atención, pequeños ganaderos que descuidan sus explotaciones o propietarios que dejan perros, gatos o aves sin cuidados básicos. «Son supuestos donde se aprecia dejadez o falta de diligencia incompatible con la tenencia de animales», explica.

Los datos reflejan esa tendencia. En 2025 se registraron 16 escritos de acusación por maltrato animal en la Región, además de numerosos procedimientos en trámite.