El 66% de la población regional padece una enfermedad crónica leve

El 66 por ciento de los ciudadanos de la Región de Murcia padece una enfermedad crónica leve, además, a un 4,2 por ciento de la población se le considera crónico de alta complejidad. Este último porcentaje indica el Ejecutivo regional que es "similar a la media nacional, según el estudio de estratificación en niveles de riesgo con Grupos de Morbilidad Ajustados de la población de la Región para 2024".

Los pacientes crónicos de alta complejidad son personas con enfermedades de larga duración, a menudo multisistémicas y graves, que requieren atención especializada continua, alta tecnología y recursos socio-sanitarios intensos. Presentan alto riesgo de complicaciones, ingresos frecuentes, fragilidad y un elevado uso de recursos sanitarios.

No obstante, el mayor porcentaje de cronicidad corresponde a personas con bajo o moderado riesgo. Esto incluye enfermedades de curso crónico, como la miopía, las alergias, asma o dolor crónico, de modo que el 66 por ciento de la población residente en la Región de Murcia padece al menos una enfermedad de curso crónico de este carácter, según los últimos datos analizados por la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud.

Las dolencias habituales más frecuentes son la depresión, la diabetes y la hipertensión

El objetivo de la Consejería con la obtención de estos datos explican que es minimizar el riesgo de descompensaciones y la aparición de eventos adversos para mejorar la calidad de vida y la satisfacción de estos pacientes y cuidadores prestando una atención integral a la persona con pluripatología crónica compleja.

Para conseguir estos objetivos, la Consejería de Salud de la Región de Murcia destaca que el enfoque se centra en la prestación integrada de los servicios, la accesibilidad, la continuidad en la atención y la utilización de los medios y dispositivos más adecuados en cada caso, para promover la participación activa del paciente y su familia en los cuidados según el actual modelo de atención a la cronicidad.

Añaden que las cifras obtenidas proceden de la estratificación poblacional según Grupos de Morbilidad Asociada, en el marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, que agrupa al total de la población murciana en función de la morbilidad registrada en su historia clínica de atención primaria y hospitalaria, con el objetivo de identificar las necesidades asistenciales específicas de cada grupo.

Más enfermos a partir de los 65

La última actualización de los datos de 2024, publicada recientemente, incluye a 1.568.503 personas de la Región de Murcia, de las que 65.453 (un 4,2 por ciento) están identificadas como personas con enfermedades crónicas de alta complejidad. Esta proporción se incrementa notablemente en las personas de 65 años o más, en las que alcanza el 15,4 por cien.

Este sistema resalta el Gobierno regional que monitoriza, además, la prevalencia poblacional de 14 enfermedades crónicas de especial interés registradas en la historia clínica, y permite el análisis de la distribución territorial, de edad y por sexo para facilitar la detección de posibles desigualdades en salud. Destacan por su frecuencia la hipertensión (20,1 por ciento), seguida por la depresión (10,1 por ciento) y la diabetes (9,1 por ciento).

En la Región, la cronicidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública: la complejidad clínica de estos pacientes, que en muchos casos presentan multimorbilidad y situaciones de fragilidad, requiere un enfoque asistencial integral y continuado.

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Por último, la Consejería de Salud subraya que poder identificar a los pacientes crónicos complejos, con un criterio homogéneo dentro de la Región de Murcia constituye uno de los objetivos estratégicos prioritarios previstos en el futuro Plan de Salud de la Comunidad.