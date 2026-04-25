Roberto Brasero alerta del cambio de tiempo que llega a Murcia este fin de semana: lluvia con barro y "dos días muy tormentosos"

Quien tenga planes al aire libre este fin de semana en la Región de Murcia que prepare el plan B. El tiempo va a dar un volantazo brusco en las próximas horas: una minidana que baja desde el norte de Marruecos romperá con el ambiente agradable de los últimos días y dejará un sábado cargado de nubes, chubascos y barro. Las temperaturas, además, se desplomarán de forma notable, sobre todo en el interior. El paraguas vuelve a ser imprescindible.

Sábado: chubascos con barro y más fuertes en el litoral

El sábado, 25 de abril, será el día más complicado del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, pronostica cielos nubosos y chubascos generalizados en toda la Región, acompañados de barro, y esta vez más intensos en el litoral murciano.

Las temperaturas mínimas continuarán estables con tendencia a bajar, mientras que las máximas podrían recuperar algo de terreno respecto al viernes. Los vientos, en cambio, perderán intensidad a lo largo de la jornada.

No es un pronóstico aislado. El conocido meteorólogo Roberto Brasero, una de las voces más respetadas del tiempo en España, coincide en el diagnóstico y lanza un aviso claro: "Vienen dos días muy tormentosos".

Brasero señala que el sábado por la mañana podría seguir lloviendo en zonas del sureste peninsular como continuación de las tormentas de la noche del viernes, aunque la previsión apunta a que estas se irán retirando a lo largo del día.

La lluvia con barro no es ninguna sorpresa: desde el miércoles se viene registrando una entrada de polvo en suspensión procedente del sur que ha ido ganando intensidad y que persistirá durante estos días, tiñendo de ocre los charcos y los coches de los murcianos.

Estas son las temperaturas previstas para el sábado:

Domingo: regresa la calma, aunque la costa aún tendrá lluvia por la mañana

El domingo, 26 de abril, traerá un respiro. La Aemet prevé cielos más despejados y un riesgo de lluvias (ya sin barro) únicamente por la mañana en la franja costera, una probabilidad que irá remitiendo conforme avance el día.

Las temperaturas serán similares a las del sábado y Roberto Brasero apunta que el domingo "las temperaturas volverán a subir ya con menos actividad tormentosa", aunque matiza que no desaparecerán del todo y que por la tarde podrían surgir de nuevo en el sureste peninsular.

Temperaturas previstas para el domingo:

Temperaturas mínimas/máximas Sábado Caravaca de la Cruz: 8/18ºC Cartagena: 15/20 ºC Lorca: 11/20 ºC Murcia: 13/22 ºC Yecla: 9/19 ºC Domingo Caravaca de la Cruz: 6/19 ºC Cartagena: 15/21 ºC Lorca: 10/22 ºC Murcia: 12/23 ºC Yecla: 6/22 ºC

Un golpe de frío que llega desde el viernes

Para entender el fin de semana hay que mirar antes este viernes, que es cuando la minidana aterriza de lleno en la Región. La Aemet activa aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral murciano desde las 12.00 horas del jueves hasta las 06.00 del viernes, con rachas de viento de entre 50 y 60 km/h y olas de 2 a 3 metros.

El viernes traerá además una bajada de temperaturas que Brasero califica de histórica para un solo día: el interior de Murcia podría perder hasta 8 grados de golpe respecto a los registros anteriores, lo que lo convierte en uno de los descensos más acusados de toda la península. Un cambio brusco que los murcianos notarán en cuanto pongan un pie en la calle.

Desde la Aemet recuerdan, no obstante, que las posibles consecuencias de la minidana están "rodeadas de incertidumbre" y que la probabilidad de chubascos puede variar en los próximos días, por lo que recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.