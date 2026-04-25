En marcha todas las obras del Corredor salvo la entrada a Cartagena

Tener el camino despejado y configurado para poder circular desde Murcia del Carmen hasta Alcantarilla. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confía en tener lista la conexión entre ambos municipios junto al soterramiento de Nonduermas y Sangonera este mismo año, tareas que permitirán seguir ‘cosiendo’ los tramos que quedan pendientes para culminar el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región y continuar el trazado hacia Almería pasando previamente por Totana o Lorca hacia la 'frontera' con Pulpí.

El departamento que dirige Óscar Puente saca pecho del avance en los últimos ocho años de la infraestructura, que servirá como eje vertebrador para el transporte de viajeros y mercancías desde Algeciras hasta la frontera francesa, y, aunque el propio ministro ya se lanzó a decir hace unos meses que estaría conectado en 2027, en la Región de Murcia todavía quedan varios flecos pendientes.

Es cierto que, echando un vistazo al mapa de la evolución del proyecto entre 2018 y 2026 que publicó el Ministerio esta misma semana, se evidencia que algunos de los principales tramos que aparecían hace ahora ocho años sin planificación a su paso por el territorio murciano ya han pasado a fase de obras y servicios, pero aún quedan actuaciones clave para cerrar la continuidad ferroviaria de la Alta Velocidad hacia Almería, así como terminar de unir la conexión con Cartagena y culminar la integración urbana del ferrocarril.

Avance de las obras para completar el Corredor Mediterráneo entre Algeciras y la frontera francesa en los últimos ocho años, según el balance que ha realizado el Ministerio. / Ministerio

Quedarían así en una fase más atrasada, en proceso de redacción del estudio o del proyecto, el tramo entre El Reguerón y Riquelme (que contemplaría una vía única con túnel y que, a continuación seguiría con una triple vía: dos para viajeros de Alta Velocidad y una para mercancías en ancho ibérico) y la integración del ferrocarril en la ciudad de Cartagena y su potencial estratégico al acoger tanto el puerto como la importante terminal logística ferroviaria de Escombreras para mercancías, algo que, hoy por hoy, hace que haya que esperar más años para hablar de una culminación ‘real’ y al 100%.

La continuidad del Corredor desde Murcia hacia el norte ya no es un problema, ya que está más que asentada con la llegada de la Alta Velocidad a finales de 2022: el servicio lleva funcionando desde la capital hasta Elche para ir hacia la ciudad alicantina o, bien, seguir hacia ‘arriba’ en el mapa en dirección a Valencia.

Cabe recordar que el propio Óscar Puente anunció hace ahora un mes, durante la inauguración del último tramo del Arco Noroeste, que la estación de Murcia del Carmen estaría lista para entrar en funcionamiento este mismo 2026 también, a lo que se sumaría ahora la culminación del soterramiento de Nonduermas y Sangonera para acometer la conexión entre la capital y el municipio alcantarillero.

La integración de la infraestructura hacia Cartagena sigue siendo el principal escollo, sin fecha clara

En el último balance realizado por el Ministerio esta semana, destacan que las principales actuaciones ejecutadas en 2025 en la Región se concentraron en dos ejes: Murcia-Cartagena, con obras de plataforma para la Alta Velocidad por 79,73 millones de euros, y Murcia-Almería, con obras de plataforma e integraciones urbanas por 566,60 millones, incluyendo la integración del ferrocarril de Alta Velocidad en Lorca, valorada en 126,33 millones.

«El impulso al Corredor Mediterráneo es imparable. En los últimos ocho años hemos dado un giro de 180 grados y hemos pasado de tener casi la mitad del trazado sin planificar a tener el 100% de los tramos en estudios completados o en marcha y con obras», defendía el propio Puente.

En la práctica, lo que queda por culminar es el encaje completo del corredor a su paso por la Región. Por un lado, está la transformación de Murcia del Carmen como nodo ferroviario central. Por otro, la conexión con Alcantarilla, que resulta estratégica para dar continuidad al eje hacia Totana, Lorca y Almería.

Ferrmed envía una carta a Puente lamentando las «promesas incumplidas» durante años con el proyecto

En ese tramo, la Alta Velocidad no solo ha implicado construir la requerida plataforma ferroviaria, sino también resolver la integración urbana en muchos puntos en los que la infraestructura se ha visto ‘obligada’ a pasar. Retomando el trabajo que queda pendiente para que llegue a Cartagena, el propio presidente regional, Fernando López Miras, lamentó a finales del pasado año durante el acto #QuieroCorredor que «si el Corredor no pasa por Cartagena, no será Mediterráneo», dudando de que pudiese estar configurado y listo en 2027, tal y como planteó en ese mismo acto Puente: «No está terminado y, en lo que se refiere a la Región de Murcia, va con mucho retraso», dijo, mostrando su preocupación ante la posibilidad de que la Comunidad y, en concreto, la zona de Cartagena y su comarca se quedase «atrás».

Camiones en las pruebas de carga del viaducto de Totana, hace unos días. / Ministerio de Transportes

"No se entiende que se contemple el trazado entre Lorca y Almería en vía única"

La asociación europea Ferrmed advirtió al ministro Óscar Puente de lo que para ellos consideran un error dentro del trazado del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia: la vía unica entre Lorca y Almería.

Así consta en una reciente carta enviada por el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, al titular de Transportes: «No se entiende que para un corredor transeuropeo de primera magnitud se esté contemplando la conexión entre Lorca y Almería en vía única», lo que implica que ambos sentidos de circulación (trenes que viajan hacia Murcia y el Levante, y trenes que bajan hacia Almería y Andalucía oriental) compartirían la misma plataforma ferroviaria, obligando a cruces, esperas y una gestión mucho más limitada de frecuencias.

Para la asociación, ese planteamiento resulta incompatible con un Corredor que aspira a absorber un volumen creciente de tráfico logístico y mejorar la competitividad portuaria e industrial de todo el Mediterráneo español.

Insisten en la necesidad de tener una línea adicional desde Monforte del Cid hasta Murcia y la reapertura de la conexión Lorca-Granada por el Valle del Almanzora

La asociación lamenta en el escrito que durante las dos décadas que lleva de andadura «batallando» para el desarrollo del Corredor «todo han sido promesas que no se han cumplido». En este sentido, también recuerda su defensa a ultranza de la viabilidad de un gran eje ferroviario con un mínimo de doble plataforma en todo su recorrido, «desde el norte de Europa hasta Algeciras», algo a lo que se comprometió el anterior Gobierno socialista de Zapatero en 2011.

«Había una excepción en el sector sur, donde no se concretaba la doble conexión desde Alicante hasta Algeciras, que debiera incluir una línea adicional desde Monforte del Cid hasta Murcia y la reapertura, con un trazado más idóneo, de la conexión Lorca-Granada por el Valle del Almanzora», volvió a insistir Ferrmed.

Más de 2.900 millones desde 2024

En el conjunto nacional, el Ministerio aseguró en su balance que lleva el desarrollo del Corredor Mediterráneo a «máximos históricos con más de 2.900 millones ejecutados desde 2024».

Desde junio de 2018 hasta abril de 2026, se han licitado obras por valor de 8.638 millones de euros y se han adjudicado contratos por un importe de 6.705 millones de euros. Además, se han ejecutado 6.023 millones de euros, que han permitido pasar de tener en funcionamiento 383 kilómetros a los actuales 658.