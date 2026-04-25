La lucha de una abuela coraje de Pliego para que Erik "recupere su infancia"

Hay veces que hasta las personas con coraje necesitan ayuda y piden soluciones, incluso donde es difícil encontrarlas. Es el caso de Fuensanta Espinosa, una abuela coraje de Pliego que lleva años defendiendo y luchando por conseguir una infancia digna y un futuro esperanzador para su nieto.

Erik, con tan sólo 8 años, sufre diversas patologías, algunas de ellas diagnosticadas como trastorno del espectro alcohólico fetal o TDAH, pero necesita una evaluación psicopedagógica completa, incluyendo conducta, parte emocional y perfil neuropsicológico que determine los problemas y posibles soluciones para que el niño pueda llevar una vida normal.

Fuensanta cuenta que la vida de Erik no ha sido fácil, desde pequeño se ha visto involucrado en una familia desestructurada y, aunque la custodia depende de su padre, es ella quien atiende y pasa su día a día con el niño.

Los problemas que viene sufriendo el menor se han trasladado a diversos espacios de su vida presentando conductas agresivas y violentas tanto en el ámbito familiar, como social y educativo "sin que en ocasiones sea consciente de ellas, otras veces por manipulación, o mostrando arrepentimiento después", cuenta Fuensanta, que también sufre estas situaciones y, en cambio, es de las pocas personas capaz de calmar un brote que pueda afectar a su nieto.

El niño presenta conductas agresivas y violentas tanto en el ámbito familiar, como social y educativo

Explica que en el colegio solo puede estar unas pocas horas y en una clase apartada con varios profesores atendiéndole. Un mínimo impulso hace que la baraja de naipes caiga al completo ocasionando golpes a quien tenga delante, ya sea un profesor, un compañero o su propia familia.

"Somos conscientes de que Erik tiene un problema mucho mayor y quiero que tenga una infancia, que ahora mismo no tiene", señala Fuensanta, quien no ha dudado en llamar a distintas puertas para buscar una solución. "He estado en servicios sociales, en varios departamentos de la Consejería de Educación, psicóloga, pediatra, incluso Erik ha estado varias veces ingresado y nos han dicho que ese no era su lugar, que necesitaba seguir en su entorno familiar y acudir a un centro especializado donde pueda tener las atenciones que necesita".

Actualmente acude al CEIP Pascual Martínez Abellán de Pliego y cuenta con un maestro en Pedagogía Terapéutica (PT) exclusivo para él. Las consejerías de Educación, Familia y Salud siguen el caso, pero por el momento no hay más solución que enviarlo a un centro educativo donde no logra adaptarse y donde los brotes de agresividad son cada vez más frecuentes teniendo que recurrir al apoyo de Policía Local y sanitarios cuando se altera.

Fuensanta afirma que desde el centro escolar "son los únicos que me están apoyando, el resto siguen valorando el caso sin dar ninguna opción y yo sé que Erik está sufriendo y, a pesar de los protocolos que se han activado, ninguno está funcionando y la situación va a peor. Hay informes y denuncias para valorar y que deben derivar en un estudio más pormenorizado de su situación , ya que tienen en sus manos la vida de un niño. Se trata de ayudarle, sabemos que necesita más apoyo del que está recibiendo", explica sin poder evitar emocionarse.

Desde el centro escolar confirman que se están siguiendo todos los protocolos marcados por Educación, mientras que la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula también ha estado al frente de este asunto y, aunque rehúsan hacer declaraciones al respecto, sí están colaborando con las administraciones competentes en la búsqueda de acciones para favorecer a este menor.

Los responsables de la Consejería de Educación explican que ha dotado al centro con un profesional especializado para que atienda al alumno. "Ya ha intervenido el equipo de convivencia, los equipos de orientación y el centro de recursos, y se continúa trabajando, junto con las consejerías de Salud y de Política Social, para poder ofrecer a la familia la mejor opción educativa para el menor".