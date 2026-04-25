Invernaderos 2.0 para maximizar la eficiencia productiva y el control climático

J. Huete Greenhouses ha completado recientemente la construcción de un invernadero de alta tecnología en la provincia de Almería, consolidando una vez más su posición como referente en el desarrollo de infraestructuras agrícolas avanzadas en uno de los polos de producción hortícola más importantes de Europa. Con una superficie total de 3,2 hectáreas, esta nueva instalación ha sido diseñada para maximizar la eficiencia productiva, el control climático y la resistencia estructural, permitiendo al productor operar bajo condiciones totalmente optimizadas durante todo el año.

El tanque aislado permite almacenar el calor generado durante el día para su utilización nocturna. / La Opinión

El invernadero está compuesto por 16 capillas de 12,80 metros de ancho, con una altura de 5,50 metros a la canal y 8,75 metros a la cumbrera sobreelevada, dimensiones que favorecen un mayor volumen de aire interior y, por tanto, una mayor estabilidad climática. La estructura incorpora doble pilar y refuerzos laterales específicamente calculados para soportar altas cargas de viento, mientras que las canales, además de garantizar una evacuación pluvial eficiente, actúan como elemento estructural que incrementa la rigidez del conjunto. Estas canales incorporan además un sistema anticondensación que evita el goteo sobre el cultivo, mejorando las condiciones fitosanitarias. El lacado en blanco de la estructura contribuye a mejorar la luminosidad interior y la durabilidad de los materiales de cubierta.

La ventilación permite una gestión precisa de la temperatura, la humedad y el déficit de presión de vapor

El sistema de ventilación ha sido concebido para ofrecer la máxima capacidad de renovación de aire. La instalación cuenta con ventilación cenital tipo mariposa sobreelevada, complementada con ventilación lateral y frontal motorizada enrollable, lo que permite una gestión precisa de la temperatura, la humedad y el déficit de presión de vapor.

Asimismo, el proyecto integra un sistema de recirculación activa. Esta tecnología combina la extracción controlada de aire desde la parte superior de la pantalla climática con su redistribución uniforme a lo largo de todo el dosel del cultivo. Mediante un flujo suave y homogéneo, el sistema mezcla el aire fresco con el aire interior del invernadero, eliminando bolsas de humedad, reduciendo la condensación y favoreciendo un microclima activo y equilibrado. Al optimizar la eliminación del vapor de agua procedente de la transpiración del cultivo, se mejora la eficiencia fotosintética, se reduce el riesgo de enfermedades fúngicas y se incrementa la uniformidad productiva en toda la superficie cultivada. Esta recirculación inteligente permite trabajar con mayor precisión en escenarios de ventilación reducida o durante periodos de climatología adversa.

En el apartado energético, el proyecto integra una pantalla que permite combinar el sombreo sobre el cultivo y el ahorro energético, así como un sistema de calefacción por agua caliente distribuido mediante tuberías rail, que garantiza una aportación térmica uniforme a nivel del cultivo. El sistema se apoya en una sala de calderas diseñada bajo criterios de alta eficiencia, donde la caldera ha sido desarrollada para maximizar el intercambio térmico entre el agua y las cámaras de combustión, logrando un elevado rendimiento con un consumo reducido. La sala técnica incluye colectores, bombas condensadoras y grupos de transporte que aseguran una distribución térmica precisa y fiable.

Uno de los elementos más avanzados de la instalación es el sistema de aprovechamiento y distribución de CO2 procedente de la combustión. Este sistema incorpora un condensador de gases, tuberías específicas de distribución y un gran tanque aislado que permite almacenar el calor generado durante el día para su utilización nocturna. Esta infraestructura es capaz de aportar hasta 150 kg de CO2 por hora y por hectárea, contribuyendo directamente al aumento de la tasa fotosintética y, por tanto, del rendimiento productivo.

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Gracias a la integración de todos estos sistemas, el nuevo invernadero representa un salto cualitativo en términos de productividad, eficiencia energética y control agronómico. La combinación de gran volumen estructural, sistemas avanzados de climatización y aprovechamiento energético sitúa a esta instalación entre las más tecnificadas actualmente en funcionamiento en la región.