Calidad del aire
La entrada de una nueva masa de aire africano empeorará la calidad del aire de la Región de Murcia hasta el lunes
Los modelos apuntan a el lunes como el día más complicado del episodio
Tras las precipitaciones de este fin de semana, los cielos de la Región de Murcia volverán a verse ensuciados por la entrada de una masa de aire africano que nos afectará desde este sábado hasta el próximo lunes. Los modelos consultados estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-50 ug/m3 y probable incremento de los niveles de partículas PM10.
Todo parece indicar que el lunes será el día con peores de registros de calidad del aire. Y, por ello, los ayuntamientos de la Región ya están avisando a la población mediante consejos y sugerencias con las que lidiar el episodio. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Lorca. Entre las recomendaciones más destacadas, la edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández ha querido prevenir sobre todo "a las personas que tengan alguna afección respiratoria y aquellas que realicen alguna actividad en el exterior para las que se recomienda el uso de mascarillas FFP2 como medida de protección".
También se aconseja "evitar viajar por carreteras principales durante los momentos de mayor concentración de polvo o hacerlo utilizando el transporte público; además de controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; el uso compartido del coche privado; la utilización del transporte público o realizar una conducción eficiente; además de no realizar ejercicio físico intenso al aire libre, priorizando las salidas cortas y de bajo esfuerzo. Y se recomienda a los conductores también hacer uso de los parkings disuasorios de la ciudad".
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