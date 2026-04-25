Del cielo a Alcantarilla en una lata: jóvenes murcianos participan en un proyecto de la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea pide ayuda a los estudiantes de la Región de Murcia en una nueva edición del concurso ‘CanSat’ en el que más de 80 jóvenes de distintos centros educativos de la Región de Murcia se dieron cita en la Base Aérea de Alcantarilla para participar en la quinta edición del certamen.

El desafío ‘CanSat’ reta al alumnado a diseñar y construir un pequeño satélite del tamaño de una lata de refresco, integrando en su interior todos los subsistemas esenciales de un satélite real, como alimentación, sensores y sistemas de comunicación, además de un paracaídas diseñado por los alumnos para un aterrizaje seguro. Posteriormente, estos dispositivos son lanzados desde la Base Aérea de Alcantarilla, gracias a la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, que ofrece sus instalaciones para el evento.

"Se trata de un evento que pone a prueba la creatividad, habilidades técnicas y pasión por la exploración espacial de jóvenes de entre 14 y 19 años", explicó el consejero Juan María Vázquez, quien, acompañado del jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, el coronel José Ignacio Sánchez-Heredero, destacó la importancia de este programa, que "contribuye a despertar vocaciones científicas y tecnológicas en los más jóvenes, brindándoles una oportunidad única de aprendizaje experimental".

Medio kilómetro de caída

El CanSat es una simulación de un satélite real encapsulado en el volumen de una lata de refresco. Su misión comienza cuando se deja caer desde una altitud de aproximadamente medio kilómetro, tras haber sido lanzado desde una aeronave, acción en la que colabora la Federación Aeronáutica de la Región de Murcia (Famur).

Durante su descenso, debe realizar una serie de mediciones científicas y completar su misión primaria, que consiste en la recolección de datos sobre la temperatura del aire y la presión atmosférica. Cada equipo también define una misión secundaria personalizada, que puede incluir la medición de niveles de CO₂, radiación o cualquier otro parámetro científico.

Una vez finalizada la recolección de datos, los participantes analizan los resultados y defienden sus proyectos ante un jurado. El equipo ganador de la fase regional representará a la Región de Murcia en la fase nacional, que se celebrará en Badajoz del 12 al 13 de mayo.

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La competición regional cuenta con la participación de los siguientes equipos: Ecosat 3.0 (IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar); Helios26 (Famdif/Cocemfe de Murcia); Λurax-o, Icaro, Ignis y SkyWave (MMM Academy de Alcantarilla); ConectaBlade (Escuela Tecnológica Conectados de Murcia); Jiménez I (IES Jiménez de la Espada de Cartagena); Molisat2 (IES Cañada de las Eras de Molina de Segura) y Orbitaer (IES Salvador Sandoval de Las Torres de Cotillas).