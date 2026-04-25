Más de 6.000 médicos murcianos calientan para la tercera semana de huelga del año que arranca el lunes

Más de 6.000 médicos de la Región de Murcia están llamados a secundar desde este lunes una nueva huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que irá del 27 al 30 de abril, la tercera en lo que va de año y la sexta desde que se inició el conflicto el pasado verano.

Para evitar que los ánimos y el respaldo mostrado a la causa en las últimas convocatorias se venga abajo, el Sindicato Médico CESM Región de Murcia ha ido celebrando a lo largo de la semana diversas asambleas informativas en los hospitales murcianos para recordar los motivos que están detrás del conflicto y la exigencia de mejora en las condiciones laborales. Estos encuentros han llevado a sus responsables a los hospitales Virgen de la Arrixaca de Murcia, Santa Lucía de Cartagena, Rafael Méndez de Lorca, Comarcal del Noroeste y Reina Sofía de Murcia, entre otros centros.

En esta ocasión han tomado las riendas del conflicto Virginia Izura y Celia Román, como nuevas presidenta y secretaria general en funciones del Sindicato Médico, tras apartarse Clemente Casado y María José García Mateos por cuestiones personales y de salud.

Médicos y residentes piden la dimisión de la ministra Mónica García

Izura explica a La Opinión que los ánimos siguen caldeados ante la postura del Ministerio en los últimos días y el planteamiento es llevar las protestas hasta junio, ya que tras el primer periodo de negociaciones y el parón inicial, se retomaron los contactos la semana pasada, "una negociación intensa que abría la vía a un ámbito de negociación propio, como reclamamos, pero que al final no ha salido adelante por la falta de seguridad jurídica que detectamos en la propuesta de Sanidad". Tras ello, "hicimos una nueva propuesta, a la que no hemos obtenido respuesta", con una actitud de la responsable del Ministerio que no ha gustado a los médicos y que "nos ha llevado a pedir la dimisión de Mónica García".

A esta petición también se han sumado la Asociación MIR España, desde donde han lanzado una encuesta entre residentes en la que el 97,2% ha respaldado la petición de dimisión de la ministra.

Manifestación hasta Delegación del Gobierno

Mientras que en las dos huelgas que se han celebrado este año -febrero y marzo- los médicos habían desdoblado la protesta a nivel nacional, contra el Ministerio, y a nivel autonómico, contra la Consejería de Salud por los incumplimientos de las mejoras pactadas en 2023, en esta ocasión el foco solo se dirige hacia el Gobierno central, lo que ha llevado a convocar en esta semana de huelga una manifestación el miércoles 29 de abril que saldrá a las 18.30 de la tarde de la Plaza Fuensanta de Murcia y se dirigirá hasta la Delegación del Gobierno. "La protesta en la calle del miércoles se repetirá al mismo tiempo en todas las ciudades de España", apunta Virginia Izura.

Mayores demoras para los pacientes

El conflicto de los médicos está dejándose sentir en la asistencia sanitaria de la Región de Murcia, una atención que ya de por sí acusaba antes de las huelgas importantes demoras en las visitas a especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Las cifras de la Consejería de Salud apuntan a que los distintos paros han llevado a tener que suspender cerca de 100.000 citas de pacientes, entre las que hay más de 34.000 consultas externas, 1.270 cirugías, casi 6.000 pruebas diagnósticas y 57.400 consultas de Atención Primaria.

El colapso es tal en los centros de salud y consultorios en los que los médicos han ido secundando la huelga que algunos pacientes han denunciado demoras de hasta tres semanas para ver al médico de familia como consecuencia de los parones en su agenda.

Para garantizar la atención en estos próximos días, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido este viernes los servicios mínimos que regirán la próxima semana, servicios que garantizan el 100% de plantilla en Urgencias, del 50% en planta de hospitalización y en quirófanos se garantizan las intervenciones urgentes, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, intervenciones quirúrgicas oncológicas y fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas.