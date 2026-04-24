El PSOE exige a López Miras que diga "qué ha hecho" con los 240 millones para vivienda que ha recibido la Región de Murcia desde 2018

El Gobierno de España ha transferido desde que Pedro Sánchez es presidente y hasta finales de 2025 un total de 243.883.954 euros en concepto de planes de vivienda, convenios para su aplicación, ayudas para el Bono Alquiler Joven y acuerdos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia firmados con la Comunidad y ayuntamientos. Así lo refleja un escrito del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana —al que ha tenido acceso La Opinión— que responde a una pregunta de las diputadas socialistas en el Congreso Caridad Rives e Irene Jódar, que ofrecieron este viernes una rueda de prensa en la sede del PSOE de Murcia para exigir al Gobierno regional que expliqué "qué ha hecho" con esos fondos.

"La Región de Murcia ha recibido los últimos 8 años más de 240 millones de euros destinados a solucionar el problema de la vivienda en nuestra la Comunidad Autónoma, y lo que nos preguntamos desde el Partido Socialista es dónde están las inversiones en materia de vivienda realizada con esta inversión millonaria. ¿Qué ha hecho López Miras y qué ha hecho el Partido Popular con esos millones de euros que han recibido que son de todos los ciudadanos?", se preguntó Irene Jódar, quien lamentó que, "precisamente en vivienda y en ayudas para los jóvenes no están", como tampoco fueron a parar al Bono Alquiler Joven ni a la construcción de vivienda pública para alquiler social.

La Administración autonómica recibió 26,6 millones de euros en los últimos cuatro años para el Bono Alquiler Joven

Jódar indicó que desde el PSRM han estado "intentando localizar dónde están invertidas esas partidas millonarias ante el silencio y la falta de respuesta" por parte del Gobierno regional del Partido Popular.

El Ministerio de Vivienda subraya en su respuesta a las diputadas socialistas que la Región de Murcia recibió en uno de los programas de fondos europeos 25,6 millones de euros para la construcción de viviendas para alquiler social en entornos sostenibles, con el fin de levantar 526 viviendas. "Pues bien, a día de hoy, teniendo que estar esas viviendas acabadas el 30 de junio próximo, el Gobierno regional solo ha adjudicado cinco de esas 526", señaló Jódar. 469 se encuentran sin licitar y 52 han sido declaradas desiertas, señala el Ejecutivo central.

Desde el PSRM lamentan que la Comunidad va a tener que devolver más de 25 millones de euros de esos 25,6 que ha recibido eh porque no ha ejecutado esos fondos. "Esta es la gestión del Partido Popular y este es el nulo interés de López Miras por mejorar la situación de la vivienda en la Región de Murcia", manifestó la parlamentaria.

El PSRM asegura que los ayuntamientos que gobierna sí están ejecutando los fondos europeos

En cuanto al Bono Alquiler Joven, desde el Gobierno de España comunican que la Región ha recibido 26,6 millones de euros en los últimos 4 años. Sin embargo, Jódar denuncia que un buen número de ciudadanos "no han recibido ni un céntimo de ese proyecto", preguntándose también "dónde está ese dinero".

La diputada nacional manifestó que el Partido Socialista sí ha cumplido y que "los ayuntamientos gobernados por el PSOE sí están ejecutando estos fondos europeos". Asimismo, recordó que su secretario general, Francisco Lucas, presentó hace ya cuatro meses un decálogo de medidas y de propuestas para solucionar el problema de la vivienda. "Una de ellas es una ayuda directa de 36.000 euros para el acceso a la primera vivienda", destacó, añadiendo que la batería de medidas solo ha obtenido "el silencio" como respuesta.

Jódar aprovechó la rueda de prensa para recriminar al Partido Popular que se haya "echado a los brazos de la ultraderecha, comprando todos sus postulados más negacionistas para favorecer la discriminación, el odio, la xenofobia y el racismo". De hecho, el PSRM volvió a tender la mano al Partido Popular para negociar la futura Ley de Vivienda y "evitar que la Región de Murcia sea ejemplo de nuevo de esos pactos de la vergüenza con la ultraderecha".

PP lamenta el "modelo fracasado"

Desde el PP no explicaron el destino de los fondos estatales, pero, a través de un comunicado, el senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga criticó el Plan Estatal de Vivienda, "que es solo propaganda vacía y pura marca PSOE: 'yo invito, tú pagas'".

"Los ciudadanos de la Región van a tener que costear de sus bolsillos 123 millones en un plan que incide en el modelo fracasado que ha convertido a la vivienda en la primera preocupación de los españoles", señaló.

El PSOE le pide que al PP "que cumpla su parte" Respecto a las críticas del Gobierno regional y del PP al nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 aprobado el pasado martes por el Consejo de ministros, que destina 308 millones de euros a la Región de Murcia, de los cuales el 40% tendrá que financiar la Comunidad, Jódar se preguntó es si el Ejecutivo autonómico, "con un presupuesto aprobado en 2025 de más de 6.700 millones de euros, no tiene 123 millones de euros para invertir en vivienda". "Lo que esperamos es que el Partido Popular sea responsable y cumpla con su parte, porque de 2018 a 2025 no ha invertido ni un céntimo en vivienda", sentenció.

El senador critica que el plan "no aborda el problema estructural de la vivienda en España, que es la falta de oferta, sino que opta por un modelo intervencionista que ya ha destrozado el mercado".

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"Ya nadie se cree las promesas de Sánchez: anunció 25.000 viviendas, después 30.000 y más tarde 184.000, pero en tres años no ha construido ninguna", recordó el senador. Por el contrario, aseguró que el Gobierno de Fernando López Miras sí quiere hacer viviendas, por lo que exigió al PSOE "que deje de bloquear en la Región el decreto de Vivienda Asequible, que sí plantea soluciones reales al problema del acceso a la vivienda con más suelo disponible y más flexibilidad para construir".