Rubio promete impulsar la investigación para "atraer, retener y motivar" talento en la UMU

La candidata a rectora de la Universidad de Murcia (UMU), Alicia Rubio, ha anunciado que, en caso de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones prevista para el próximo 28 de abril, apostará por impulsar una investigación "de excelencia" con el objetivo de "atraer, retener y motivar" el talento.

Entre las líneas estratégicas de su programa electoral figura "fortalecer infraestructuras y servicios científicos como soporte estratégico de la investigación", con especial atención al Área Científica y Técnica de Investigación (ACTI), una estructura centralizada en el Campus de Espinardo que proporciona servicios especializados de instrumentación e instalaciones para favorecer la investigación de vanguardia.

El ACTI ofrece actualmente soporte en ámbitos como Biología Molecular, Cultivo de Tejidos, Biotecnología Vegetal y Experimentación Animal, gestionando recursos para la comunidad universitaria.

Rubio propone aumentar un 40% los contratos predoctorales del Plan Propio de la UMU

Asimismo, Rubio se comprometió a incrementar un 40% el número de contratos predoctorales del Plan Propio —que actualmente se sitúan en 20 al año— y anunció la puesta en marcha de “una convocatoria de contratos puente que permita a quienes acaban de doctorarse contar con tiempo y estabilidad para preparar y conseguir un contrato posdoctoral competitivo en convocatorias nacionales e internacionales”.

Revisar las ayudas complementarias

"Si no cuidamos el relevo generacional, perderemos talento", advirtió la aspirante a liderar la UMU. En este sentido, su equipo se comprometió a revisar la Ayuda Complementaria a la Investigación (ACI), una financiación anual del Plan Propio destinada a potenciar la actividad de los Grupos de Investigación reconocidos en función de su producción científica y su capacidad de captación de recursos.

"Si no cuidamos el relevo generacional, perderemos talento", advirtió la aspirante a liderar la UMU.

En un comunicado, Rubio también avanzó que reforzará la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para "asesorar de forma activa y abrir nuevas oportunidades, especialmente en aquellos ámbitos donde la transferencia todavía es poco usual". Además, apostó por fomentar los doctorados industriales, es decir, tesis desarrolladas en colaboración con empresas "para que el conocimiento no se quede en la universidad y tenga un impacto real".

Otra de las medidas destacadas es la creación de una unidad de apoyo para congresos y eventos científicos en la UMU que proporcione respaldo administrativo, económico y logístico "para que el personal investigador pueda centrarse en la calidad científica y no en la gestión".

Natalia Arroyo, un referente en investigación

Estos proyectos orientados a la investigación estarían liderados por la catedrática del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química, Natalia Arroyo. Su trayectoria científica incluye 123 publicaciones indexadas en JCR, cuatro capítulos de libro en editoriales internacionales y más de 170 contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Cuenta con un índice H de 32 y ha participado en 22 proyectos competitivos, siendo investigadora principal en seis de ellos.

Su programa plantea reforzar el ACTI, revisar las ayudas a grupos de investigación y potenciar la transferencia de conocimiento

Arroyo ha sido reconocida durante los últimos cuatro años con su inclusión en el ranking World’s Top 2 % Scientists de la Universidad de Stanford y en el listado de Socially Most Influential Scientists in Chemistry (Influscience), además de recibir el Premio de Liderazgo Femenino en Investigación de la UMU.

Primera rectora de la UMU

Alicia Rubio fue la candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 18 de abril, con el 26,78% del voto ponderado. La catedrática de Organización de Empresas y Finanzas se enfrentará en la segunda vuelta al candidato Samuel Baixauli.

Noticias relacionadas

Por último, Rubio se mostró "convencida de que todos sabremos estar a la altura del momento histórico que se nos plantea el próximo 28 de abril". A su juicio, "es el momento de tener a la primera rectora en los 111 años de historia de la UMU para que otras muchas cosas buenas pasen también por primera vez".